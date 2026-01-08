Logo
Snijeg polomio drveće - vatrogasci raščišćavaju puteve

Izvor:

SRNA

08.01.2026

17:41

Снијег поломио дрвеће - ватрогасци рашчишћавају путеве
Foto: Srna

Snijeg koji je prethodna tri dana padao na području srebreničke opštine polomio je drveće i vatrogasci već treći dan rade na uklanjanju polomljenih i izvaljenih stabala sa puteva i parkirališta.

Vatrogasci su u prethodna dva dana uklonili oboreno drvo sa regionalnog puta Bratunac-Srebrenica i više stabala sa puta Srebrenica-Skelani i Zeleni Jadar-Podravanje-Milići.

Još desetak centimetara palo je juče na već postojeći mokri snijeg, koji se pod uticajem hladnoće zaledio, opteretio grane i doveo do lomljenja drveća i grana ili izvaljivanja cijelih stabala iz zemlje.

Jedno stablo palo je na pristupni put do parkirališta poslovno-stambene zgrade u kojoj je direkcija lokalnog Šumskog gazdinstva "Drina", ali nije oštetilo vozila.

Vatrogasci su danas uklonili to kao i više stabala na putu Srebrenice-Skelani i nekim lokalnim putevima preko kojih je palo drveće i onemogućilo odvijanje saobraćaja.

Iz Teritorijalne vatrogasne jedinice rečeno je Srni da, osim uklanjanja oborenih stabala sa puteva, nisu imali drugih intervencija.

Prema saznanjima sa terena, snijeg je pričinio veliku štetu na voćnjacima u srebreničkoj opštini, ali zvaničnih podataka još nema.

