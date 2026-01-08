Logo
Trninić: Situacija puno bolja nego prethodnih dana

Izvor:

SRNA

08.01.2026

13:35

Foto: Srna

Situacija u vezi sa padavinama i poplavama u Republici Srpskoj danas je puno bolja nego prethodnih dana, izjavio je Srni vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić.

Trninić je istakao da tome doprinosi što nema naglog otopljavanja snijega i vodotoci su u stagnaciji.

- Ta opasnost je prošla, ali nema opuštanja. Opština Foča je ukinula vanrednu situaciju tako da je ostao još grad Zvornik. Nadamo se da će to učiniti za dan-dva i da možemo da kažemo da smo dobro prošli i da nema prostora za paniku - rekao je Trninić.

On je napomenuo da će Republička uprava civilne zaštite u naredna tri-četiri dana pratiti situciju ukoliko bi došlo do naglog otapanja snijega i blagovremeno obavijestiti stanoništvo.

- Generalno situacija je dobra - istakao je Trninić, dodajući da je od jutros izdato upozorenje koje se odnosi na veliku hladnoću.

