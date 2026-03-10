Džejla Ramović konačno progovorila o Mariji Šerifović

Džejla je trebalo da se izjasni da li bi prije snimila duetsku pjesmu sa Marijom Šerifović ili Jovanom Pajić.

U emisiji "Amidži šou" Džejla Ramović je dobila veoma interesantno pitanje, te je ponovo progovorila o nekadašnjoj mentorki Mariji Šerifović.

Svijet Poginulo više putnika: Zapalio se autobus u centru grada

S obzirom na to da se već duže vrijeme spekuliše o prirodi njenog odnosa sa Marijom Šerifović, pitanje postavljeno u okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi" dodatno je zaintrigiralo gledaoce.

Naime, Džejla je trebalo da se izjasni da li bi prije snimila duetsku pjesmu sa Marijom Šerifović ili Jovanom Pajić, a nakon što je kratko promislila dala je odgovor.

"Hajde, zbog dugogodišnjeg poznanstva, malo dužeg nego sa Jovanom, onda Marija", odabrala je Džejla.

Bila podrška Mariji u teškim trenucima

Podsjetimo, pjevačice su trpjele veliki pritisak javnosti zbog spekulacija da im je odnos dublji od prijateljskog, a zbog izjava koje su davale za medije šuškalo se i da je među njima pukla tikva.

Svijet Izrael objavio snimak: Ubijen jedan od lidera Hezbolaha

Zbog toga je veliku pažnju privukao dolazak Džejle na sahranu Marijinog oca prošle jeseni.

"Nije nam ni vrijeme ni mesto, samo treba da pustimo Mariju i porodicu da budu u žalosti. To je bila moja uloga, ja sam njen prijatelj i moja uloga je bila da budem njena podrška danas. Naravno da joj je teško, o čemu pričamo. Ja sam kao njen prijatelj otišla tamo i bila za nju, ali mislim da svkom ljudskom biću u ovakvim trenucima treba da najviše budu sami i to sami sa sobom prođu. Mislim da je fer da je pustimo na miru", rekla je tada.

Tada je demantovala da su u lošem odnosu.

"Pa ne znam dokle nagađanja, Marija je moja prijateljica i to je jedina nepromjenjiva kategorija u svemu ovome", rekla je Džejla prije nekoliko mjeseci.