Džejla Ramović konačno progovorila o Mariji Šerifović

Džejla je trebalo da se izjasni da li bi prije snimila duetsku pjesmu sa Marijom Šerifović ili Jovanom Pajić.
U emisiji "Amidži šou" Džejla Ramović je dobila veoma interesantno pitanje, te je ponovo progovorila o nekadašnjoj mentorki Mariji Šerifović.
S obzirom na to da se već duže vrijeme spekuliše o prirodi njenog odnosa sa Marijom Šerifović, pitanje postavljeno u okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi" dodatno je zaintrigiralo gledaoce.
Naime, Džejla je trebalo da se izjasni da li bi prije snimila duetsku pjesmu sa Marijom Šerifović ili Jovanom Pajić, a nakon što je kratko promislila dala je odgovor.
"Hajde, zbog dugogodišnjeg poznanstva, malo dužeg nego sa Jovanom, onda Marija", odabrala je Džejla.
Podsjetimo, pjevačice su trpjele veliki pritisak javnosti zbog spekulacija da im je odnos dublji od prijateljskog, a zbog izjava koje su davale za medije šuškalo se i da je među njima pukla tikva.
Zbog toga je veliku pažnju privukao dolazak Džejle na sahranu Marijinog oca prošle jeseni.
"Nije nam ni vrijeme ni mesto, samo treba da pustimo Mariju i porodicu da budu u žalosti. To je bila moja uloga, ja sam njen prijatelj i moja uloga je bila da budem njena podrška danas. Naravno da joj je teško, o čemu pričamo. Ja sam kao njen prijatelj otišla tamo i bila za nju, ali mislim da svkom ljudskom biću u ovakvim trenucima treba da najviše budu sami i to sami sa sobom prođu. Mislim da je fer da je pustimo na miru", rekla je tada.
Tada je demantovala da su u lošem odnosu.
"Pa ne znam dokle nagađanja, Marija je moja prijateljica i to je jedina nepromjenjiva kategorija u svemu ovome", rekla je Džejla prije nekoliko mjeseci.
