Đorđe David zaratio sa Snežanom Đurišić: Jednom nogom ste u grobu

Pjevač Đorđe David otkrio je kako mjesecima nije razgovarao sa koleginicom Snežanom Đurišić, jer joj je u žaru takmičenja rekao da je "jednom nogom u grobu".

Na snimanju nove epizode "Zvezde Granda" pojavio se i rok pjevač i član žirija Đorđe David, koji je prije ulaska u studio govorio o odnosima sa kolegama iz žirija i atmosferi iza kamera.

"Nisu mi dosadili ratovi i prepirke. Dok god ta krv, uslovno rečeno, postoji između nas u nekom pozitivnom smislu, dotle će ovo da traje. Štaviše, to je neke mentore mnogo počelo da motiviše. Evo, javno ću da kažem da se Snežana Đurišić ozbiljno 'upalila' i ozbiljno počela da radi sa kandidatima, što me čini užasno srećnim", rekao je David, dodajući da je nikada ranije nije vidio da ulaže toliko energije.

Ipak, priznao je da je tokom jedne rasprave izgovorio rečenicu koja je pjevačicu duboko uvrijedila, zbog čega jedno vrijeme nisu razgovarali.

"Imali smo Snežana i ja okršaj i period kada nismo pričali. U žaru borbe za mog kandidata rekao sam: 'Ajde, jednom nogom ste u grobu, a našli ste meni ovdje da pričate'. To je bila baš žestoka uvreda", ispričao je David, prenosi "Informer".