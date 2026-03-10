Logo
Large banner

Đorđe David zaratio sa Snežanom Đurišić: Jednom nogom ste u grobu

Autor:

ATV

10.03.2026

18:12

Komentari:

0
Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

Pjevač Đorđe David otkrio je kako mjesecima nije razgovarao sa koleginicom Snežanom Đurišić, jer joj je u žaru takmičenja rekao da je "jednom nogom u grobu".

Na snimanju nove epizode "Zvezde Granda" pojavio se i rok pjevač i član žirija Đorđe David, koji je prije ulaska u studio govorio o odnosima sa kolegama iz žirija i atmosferi iza kamera.

Ибрахим Чоло

Ostali sportovi

MMA borac Ibrahim Čolo poginuo u jezivoj nesreći

"Nisu mi dosadili ratovi i prepirke. Dok god ta krv, uslovno rečeno, postoji između nas u nekom pozitivnom smislu, dotle će ovo da traje. Štaviše, to je neke mentore mnogo počelo da motiviše. Evo, javno ću da kažem da se Snežana Đurišić ozbiljno 'upalila' i ozbiljno počela da radi sa kandidatima, što me čini užasno srećnim", rekao je David, dodajući da je nikada ranije nije vidio da ulaže toliko energije.

Ipak, priznao je da je tokom jedne rasprave izgovorio rečenicu koja je pjevačicu duboko uvrijedila, zbog čega jedno vrijeme nisu razgovarali.

Инфузија болница доктор

Region

Medicinska sestra opljačkala pacijente

"Imali smo Snežana i ja okršaj i period kada nismo pričali. U žaru borbe za mog kandidata rekao sam: 'Ajde, jednom nogom ste u grobu, a našli ste meni ovdje da pričate'. To je bila baš žestoka uvreda", ispričao je David, prenosi "Informer".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Đorđe David

Snežana Đurišić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пјевачица Бритни Спирс

Scena

Britni Spirs na ivici nakon hapšenja

3 h

0
Јаков Јозиновић

Scena

Jakov Jozinović donio odluku o koncertu u Spensu u Novom Sadu

3 h

0
Пјевач Тони Цетински

Scena

Oglasio se direktor Spensa o Toniju Cetinskom

4 h

0
Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca o lažnim prijateljima, otkrila imena ljudi koji su je izdali

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 20. kolu

20

07

Dodik: Uloga žena neprocjenjiva za razvoj Srpske

20

06

Jezivo vršnjačko nasilje potreslo javnost: Tjerali djevojčicu da kleči, pa je šamarali

20

00

IDF tvrdi da je likvidirao komandanta regionalne divizije Hezbolaha Hasana Salameha

19

51

Crna Gora evakuisala 210 osoba sa Bliskog istoka, prijavljeno još 215

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner