Logo
Large banner

Ovo niste očekivali: Đoković na terenu već ove večeri

Autor:

ATV

10.03.2026

19:06

Komentari:

0
Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP

Jak ritam je sebi nametnuo Novak Đoković u Indijan Velsu, jer mu se prepliću mečevi u singl i dubl konkurenciji.

Iako svakog drugog dana igra u singlu i već je upisao dvije pobjede, nema dane odmora, jer će već ove večeri ponovo izaći na teren u dublu.

Полиција Хрватска

Region

Jezivi detalji dvostrukog ubistva u Hrvatskoj: Metalnim predmetom ubio majku i baku

Njegov par u kalifornijskoj pustinji je Stefanos Cicipas, sa kojim je već napravio iznenađenje savladavši treće nosioce Matea Pavića i Marsela Arevala.

Bilo je 6:3, 6:2 za manje od sat vremena, te su sljedeći rivali Valentan Vašero i Artur Rinderkneš.

Đoković i Cicipas će taj meč igrati ove večeri drugi meč po programu, posle ženskog singla između Jasmin Paolini i Talije Gibson koje igraju od 21.00.

Прослава 8. марта

Republika Srpska

Dodik na proslavi 8. marta zapjevao veliki hit Miroslava Ilića

Dakle, Srbin i Grk će na terenu biti oko 22.30 ili koji minut kasnije, u zavisnosti od trajanja prethodnog meča.

Podsjetimo, Đokovića u srijedu uveče (ili tokom noći na četvrtak) čeka meč u singlu protiv aktuelnog branioca titule u Indijan Velsu, Džeka Drejpera.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Đoković Indijan Vels

Indijan Vels

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Новак Ђоковић

Tenis

Federer i Nadal ovo nisu uspjeli: Đoković na pragu istorijskog dostignuća

2 h

0
Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026

Tenis

Evo kako sada izgleda put Novaka Đokovića do titule Indijan Velsa: Branilac pehara, a onda sve sami titani!

6 h

0
Хаос у Индијан Велсу: Шампионка изазвала скандал након пораза, згрозила публику

Tenis

Haos u Indijan Velsu: Šampionka izazvala skandal nakon poraza, zgrozila publiku

11 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

"Imam problem, frustrira me": Đoković na srpskom otkrio šta ga muči, sad je sve jasno

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 20. kolu

20

07

Dodik: Uloga žena neprocjenjiva za razvoj Srpske

20

06

Jezivo vršnjačko nasilje potreslo javnost: Tjerali djevojčicu da kleči, pa je šamarali

20

00

IDF tvrdi da je likvidirao komandanta regionalne divizije Hezbolaha Hasana Salameha

19

51

Crna Gora evakuisala 210 osoba sa Bliskog istoka, prijavljeno još 215

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner