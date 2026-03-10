Ovo niste očekivali: Đoković na terenu već ove večeri

Autor:ATV
10.03.2026
19:06
Komentari:0
Jak ritam je sebi nametnuo Novak Đoković u Indijan Velsu, jer mu se prepliću mečevi u singl i dubl konkurenciji.
Iako svakog drugog dana igra u singlu i već je upisao dvije pobjede, nema dane odmora, jer će već ove večeri ponovo izaći na teren u dublu.
Region
Jezivi detalji dvostrukog ubistva u Hrvatskoj: Metalnim predmetom ubio majku i baku
Njegov par u kalifornijskoj pustinji je Stefanos Cicipas, sa kojim je već napravio iznenađenje savladavši treće nosioce Matea Pavića i Marsela Arevala.
Bilo je 6:3, 6:2 za manje od sat vremena, te su sljedeći rivali Valentan Vašero i Artur Rinderkneš.
Đoković i Cicipas će taj meč igrati ove večeri drugi meč po programu, posle ženskog singla između Jasmin Paolini i Talije Gibson koje igraju od 21.00.
Republika Srpska
Dodik na proslavi 8. marta zapjevao veliki hit Miroslava Ilića
Dakle, Srbin i Grk će na terenu biti oko 22.30 ili koji minut kasnije, u zavisnosti od trajanja prethodnog meča.
Podsjetimo, Đokovića u srijedu uveče (ili tokom noći na četvrtak) čeka meč u singlu protiv aktuelnog branioca titule u Indijan Velsu, Džeka Drejpera.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Tenis
2 h0
Tenis
6 h0
Tenis
11 h0
Tenis
12 h0
Najnovije
Najčitanije
20
10
20
07
20
06
20
00
19
51
Trenutno na programu