Ovo niste očekivali: Đoković na terenu već ove večeri

Jak ritam je sebi nametnuo Novak Đoković u Indijan Velsu, jer mu se prepliću mečevi u singl i dubl konkurenciji.

Iako svakog drugog dana igra u singlu i već je upisao dvije pobjede, nema dane odmora, jer će već ove večeri ponovo izaći na teren u dublu.

Njegov par u kalifornijskoj pustinji je Stefanos Cicipas, sa kojim je već napravio iznenađenje savladavši treće nosioce Matea Pavića i Marsela Arevala.

Bilo je 6:3, 6:2 za manje od sat vremena, te su sljedeći rivali Valentan Vašero i Artur Rinderkneš.

Đoković i Cicipas će taj meč igrati ove večeri drugi meč po programu, posle ženskog singla između Jasmin Paolini i Talije Gibson koje igraju od 21.00.

Dakle, Srbin i Grk će na terenu biti oko 22.30 ili koji minut kasnije, u zavisnosti od trajanja prethodnog meča.

Podsjetimo, Đokovića u srijedu uveče (ili tokom noći na četvrtak) čeka meč u singlu protiv aktuelnog branioca titule u Indijan Velsu, Džeka Drejpera.