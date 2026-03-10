Evo kako sada izgleda put Novaka Đokovića do titule Indijan Velsa: Branilac pehara, a onda sve sami titani!

Novak Đoković je ponovo pronašao sebe u Indijan Velsu, vratio se starim šampionskim navikama poslije skoro decenije, te izborio osminu finala ovog Mastersa. Nije mu dugo išlo u pustinji, a poslije dva meča po tri seta, sljeduju još veći izazovi i visoko rangirani protivnici.

Između srede i četvrtka, Novaku će izaći na megdan Džek Drejper, Britanac koji pokušava da ponovo uđe u ritam poslije povrede. Ovaj branilac titule ima mnogo čega da izgubi ukoliko bude rano eliminisan, a osmina finala mu baš "ne pije vodu".

Izgubiće mnogo bodova, tako da će imati više razloga da zagrize protiv Đokovića. Srbina smatra za najvećeg svih vremena, divi mu se svakom uspjehu, ali se neće libiti da iskoristi sva oružja u namjeri da pobjedi.

Ukoliko bude bolji od Drejpera, srpskog asa očekuje četvrtfinalni okršaj protiv Danila Medvedeva ili Aleksa Mikelsena.

Čini se da se i Medvedev budi, uzeo je titulu u Dubaiju i igra dosta konstantnije nego protekle sezone. Tu je u konkurenciji još Amerikanac, klasičan igrač sa betona, jakog servisa i dobrog forhenda.

Malo toga se promijenilo u završnici u odnosu na ono što je projektovano Novaku od samog žrijeba, ali, recimo, neće morati da se bori sa Tejlorom Fricom koji je na papiru bio najopasniji protivnik do četvrtfinala.

Kao i po običaju, u polufinalu i finalu čekaju Karlos Alkaraz, a onda i Janik Siner.

Alkaraz ima posla prvo sa Kasperom Rudom, da bi se u slučaju uspeha sastao sa Kameronom Norijem ili Rinkijem Hidžikatom. Dolazi se do zaključka da mu je sada teži zadatak nego onaj koji bi ga sljedovao.

Na drugoj strani je Siner i njemu je put nešto teži nego Špancu.

U osmini finala ga čeka megdan protiv Žoaa Fonseke, mladog Brazilca koji je u misiji dokazivanja svih onih superlativa koji se odavno vezuju za njegovo ime. Da li je spreman da se baš suoči sa Italijanom, to ćemo da vidimo. Svakako, rijetko postoji veći test u trenutnom tenisu od toga.

Nakon brazilskog predstavnika, u četvrtfinalu bi igrao protiv Lernera Tijena ili Alehandra Davidoviča Fokine, dok bi ga u polufinalu sačekao Aleksandar Zverev.

Tu su još u konkurenciji Artur Fis, Feliks Ože Alijasim i Frensis Tijafo, tako da još uvijek ništa nije sigurno, pogotovo za Zvereva.

Bilo kako bilo, Đoković je dobio sada mnogo jasniju sliku, a moraće zaista da prevali dug put da bi se krunisao u Indijan Velsu poslije čitave decenije.

PUT ĐOKOVIĆA DO TITULE INDIJAN VELSA:

Osmina finala: Džek Drejper

Četvrtfinale: Danil Medvedev ili Aleks Mikelsen

Polufinale: Karlos Alkaraz ili Kasper Rud ili Kameron Nori

Finale: Janik Siner ili Aleksandar Zverev ili Feliks Ože Alijasim

(Telegraf)