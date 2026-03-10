Logo
Large banner

Horor kod Laktaša: Poznat identitet oca i sina koji su pronađeni mrtvi

Autor:

ATV

10.03.2026

15:01

Komentari:

0
Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви
Foto: ATV

Beživotna tijela oca i sina pronađena su u Šušnjarima kod Laktaša, saznaje ATV.

Kako saznajemo, radi se o N.R. i Lj.R.

Лакташи отац син убиство и самоубиство

Hronika

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

Prve nezvanične informacije ukazuju da se radi o ubistvu i samoubistvu, što se detaljno provjerava.

”Danas oko 12 časova Policijskoj stanici Laktaši prijavljeno je da su u mjestu Šušnjari pronađena dva beživotna tijela”, potvrđeno je u PU Banjaluka.

Na lice mjesta upućena je Hitna pomoć i policija i više informacija biće poznato nakon uviđaja, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo samoubistvo Laktaši

Šušnjari

Laktaši

Ubistvo

Samoubistvo

Šušnjari tijela oca i sina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Scena

Mirjana Pajković otvorila "Onli fens" i objavila snimak iz džakuzija

2 h

0
Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ

Banja Luka

Skočile cijene: Dizel u Banjaluci 3,10 KM

2 h

0
Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

Svijet

Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

3 h

0
Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

Svijet

Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

3 h

0

Više iz rubrike

Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

Hronika

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

3 h

0
Рација у кафићу, пронађен кокаин код двије особе

Hronika

Racija u kafiću, pronađen kokain kod dvije osobe

5 h

0
Адвокатица Васвија Видовић правоснажно осуђена на шест мјесеци затвора

Hronika

Advokatica Vasvija Vidović pravosnažno osuđena na šest mjeseci zatvora

5 h

0
ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

Hronika

FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner