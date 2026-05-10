Dodik: Pravo na samostalnost Srpske jedino logično

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska poslije izbora u BiH nastaviti svoj put tražeći pravo na samostalnost jer je to jedino logično.

Dodik je naveo da muslimani u Sarajevu, opozicija iz Srpske i jedan broj stranaca, Nijemci i Britanci, pokušavaju da naprave blok Sarajevo protiv Banjaluke.

"To je životna borba, to više nije politička borba. Ko na izborima pobijedi nosiće odgovornost za dešavanja, ali Banjaluka će u političkom smislu pobijediti i Republika Srpska će nastaviti svoj put tražeći pravo na samostalnost jer je to jedino logično", rekao je Dodik za RT Balkan.

On je napomenuo da ga u Sarajevu krive što je Republici Srpskoj produžio životni vijek.

Istakao je da je BiH propala zemlja i da je jadno za njene narode u kakvim odnosima žive. "Istorija ne dozvoljava da budemo zajedno", naglasio je Dodik.

Ako Jugoslavija nije uspjela da poništi razlike među Srbima, Hrvatima i muslimanima, Dodik je upitao kako će onda neko drugi.

On je naveo da stranci ne dozvoljavaju homogenizaciju Srba na prostoru Balkana, kao i da je evropski put BiH zloupotrijebljen jer je korišten za proces unitarizacije što je za Srbe neprihvatljivo.

Smatra da je BiH zlo za Srbe i da će, ako ostanu u ovom okviru, nestati za 20 godina. "Mi se iz toga moramo izvlačiti i vjerujem da će svijest kod Srba o tome da raste", rekao je Dodik.

Istakao je da nikada nije napustio svoj narod i da nastavlja svoju borbu jer da to ne učini onda bi sve što je do sada radio bilo pogrešno.

"Onda bi se shvatilo da sam se bazirao na funkciju, a ne na politiku i narodne interese i zato sam svuda gdje naš narod ima problem", rekao je Dodik.