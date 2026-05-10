Logo
Large banner

Dodik: Pravo na samostalnost Srpske jedino logično

Autor:

ATV
10.05.2026 11:25

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska poslije izbora u BiH nastaviti svoj put tražeći pravo na samostalnost jer je to jedino logično.

Dodik je naveo da muslimani u Sarajevu, opozicija iz Srpske i jedan broj stranaca, Nijemci i Britanci, pokušavaju da naprave blok Sarajevo protiv Banjaluke.

"To je životna borba, to više nije politička borba. Ko na izborima pobijedi nosiće odgovornost za dešavanja, ali Banjaluka će u političkom smislu pobijediti i Republika Srpska će nastaviti svoj put tražeći pravo na samostalnost jer je to jedino logično", rekao je Dodik za RT Balkan.

On je napomenuo da ga u Sarajevu krive što je Republici Srpskoj produžio životni vijek.

Istakao je da je BiH propala zemlja i da je jadno za njene narode u kakvim odnosima žive. "Istorija ne dozvoljava da budemo zajedno", naglasio je Dodik.

Ako Jugoslavija nije uspjela da poništi razlike među Srbima, Hrvatima i muslimanima, Dodik je upitao kako će onda neko drugi.

On je naveo da stranci ne dozvoljavaju homogenizaciju Srba na prostoru Balkana, kao i da je evropski put BiH zloupotrijebljen jer je korišten za proces unitarizacije što je za Srbe neprihvatljivo.

Smatra da je BiH zlo za Srbe i da će, ako ostanu u ovom okviru, nestati za 20 godina. "Mi se iz toga moramo izvlačiti i vjerujem da će svijest kod Srba o tome da raste", rekao je Dodik.

Istakao je da nikada nije napustio svoj narod i da nastavlja svoju borbu jer da to ne učini onda bi sve što je do sada radio bilo pogrešno.

"Onda bi se shvatilo da sam se bazirao na funkciju, a ne na politiku i narodne interese i zato sam svuda gdje naš narod ima problem", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

opozicija

Bosna i Hercegovina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

Fudbal

FIFA utrostručila cijene ulaznica za finale Mundijala 2026

46 min

0
Црни суп лети раширених крила

Srbija

Uhapšen trovač sa Svrljiških planina: Zbog otrova za zvijeri uginuo rijetki crni sup

53 min

0
Ријека Сава у Каоцима код Српца

Srbija

Tragedija na proslavi 18. rođendana: Mladić se utopio u Savi

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Detalji pucnjave u Hrvatskoj: Ubijen načelnik kriminalističke policije

1 h

0

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Delegacija Sankt Peterburga u posjeti Srpskoj

3 h

2
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Vjerujem da će Rusija tražiti da odluke Šmita budu pravno nevažeće

3 h

3
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Islamisti u BiH se obrušili na Dodika zbog zalaganja za prava Srba

15 h

2
Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov za ATV: Odlični odnosi zvaničnika Rusije i Republike Srpske

16 h

2

  • Najnovije

11

53

Isplivali novi detalji: Hrvatski policajac i ubica bili komšije

11

39

Hitno upozorenje vozačima: Ove gume se povlače sa tržišta, ne vozite dok ih ne zamijenite

11

25

Dodik: Pravo na samostalnost Srpske jedino logično

11

20

FIFA utrostručila cijene ulaznica za finale Mundijala 2026

11

13

Uhapšen trovač sa Svrljiških planina: Zbog otrova za zvijeri uginuo rijetki crni sup

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner