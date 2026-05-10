Dodik: Vjerujem da će Rusija tražiti da odluke Šmita budu pravno nevažeće

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Rusija tražiti na sjednici Savjeta bezbjednosti UN 12. maja da sve odluke Kristijana Šmita budu pravno nevažeće.

Dodik je za RT Balkan rekao da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao o nekoliko važnih tema, da je potvrđen kontinuitet saradnje Srpske i Rusije, ali da se ostalo i na istim pozicijama po pitanju Dejtonskog sporazuma, čiji je Rusija garant.

"Za koji dan će sastanak u Savjetu bezbjednosti UN posvećen BiH i vjerujemo da će Rusija, shodno ranijim stavovima, tražiti da sve odluke Kristijana Šmita budu ništavne i da ne budu pravno važeće", rekao je Dodik.

On je naveo da je delegacija Republike Srpske prenijela Putinu zahvalnost za isporuke gasa koji stiže u kontinuitetu, a da sa druge strane Srpska neće učestvovati u sramnim sankcijama Rusiji, niti će dati saglasnost da delegacije BiH učestvuju u antiruskom forumima.

Ukazao je da su u Moskvi juče bili samo predstavnici Republike Srpske, a da je Bošnjacima "poniženje da budu u Moskvi i da razgovaraju sa tako moćnom zemljom".

"Ali im ne smeta da sve ove godine, od početka specijalne vojne operacije, koriste jeftin gas u Sarajevu i da na taj način pokazuju cinizam. Oni troše više gasa od Srpske", naglasio je Dodik.

Dodik je napomenuo da je danas ekonomska saradnja Rusije i Srpske otežana zbog sankcija, ali da se trude da to sve održe na određenom nivou, te dodao i kako ogroman broj mladih ljudi želi da se školuje u Rusiji.

Na pitanje ko to danas osporava zasluge Crvene armije u Drugom svjetskom ratu, Dodik je rekao da to čine oni koji su danas na vlasti u Evropi, posebno u Njemačkoj, čiji su preci bili u nacističkoj Njemačkoj.

"Oni su smislili ciničan pristup 9. maju i umjesto da slave pobjedu nad fašizmom, oni slave Dan Evrope. Mi Srbi moramo da ostanemo privrženi ideji o pobjedi koja je izvojevana kroz žrtve", naveo je Dodik.