U Višegradu obilježene 84 godine od stradanja Srba u Starom Brodu

U Starom Brodu na Drini kod Višegrada obilježavaju se 84 godine od stradanja više od 6.000 Srba iz Sarajevsko-romanijske regije koje su 1942. godine na svirep način ubile ustaške jedinice Jure Francetića.

Parastos kod Spomen-obilježja žrtvama služio je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom, uz sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.

Parastosu prisustvuju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, izaslanik srpskog člana i predsjedavajuće Predsjedništva BiH Maja Gačić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Antić i ministar savjetnik u Ambasadi Srbije u BiH Nataša Đorđević.

Obilježavanju prisustvuju i načelnici opština Višegrad, Rogatica, Sokolac i Novo Goražde, predstavnici opština Foča, Istočno Sarajevo i Kalinovik, kao i predstavnici boračkih organizacija Gornjodrinske regije.

Nakon parastosa spuštene su ruže u rijeku Drinu u znak sjećanja na srpske žrtve.

U Starom Brodu i Miloševićima ustaše su u proljeće 1942. godine ubile više od 6.000 Srba sa područja Sarajeva, Sokoca, Olova, Kladnja, Rogatice, Han Pijeska i Višegrada, koji su pokušavali da pređu Drinu i spas pronađu u Srbiji.

Najmasovniji zločin izvršen je 22. marta 1942. godine, dok su ubistva trajala sve do početka maja.

Spomen-muzej starobrodskim žrtvama osveštan je 2019. godine, a njegovih 27 skulptura sa 39 likova simbolizuju stradalnički zbjeg srpskog naroda i majke sa d‌jecom koje su spas od ustaškog noža tražile u nabujaloj Drini.

Obilježavanje organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.