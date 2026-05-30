Zbog požara kod Jablanice zatražena pomoć helikoptera OS BiH

Zbog aktivnog požara borove šume na nepristupačnom terenu u rejonu Pisvira kod Jablanice zatražena je pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Požar je izbio u petak poslijepodne, a pripadnici Vatrogasne jedinice Jablanica gasili su ga od 14.30 do 21 sat. Prema informacijama s terena, vatra je i dalje aktivna zbog nepristupačnosti područja zahvaćenog požarom.

Jablanički vatrogasci tokom dana intervenisali su i u Brgulićima, gd‌je je od 17 do 17.50 sati gorjela trava.

Na području Mostara Vatrogasna jedinica imala je pet intervencija. Gorjeli su trava i nisko raslinje na Kočinama, otpad u Ulici kralja Tomislava, otpad, trava i nisko raslinje na Putu za Aluminijski te šuma i nisko raslinje u Bijeloj. Zabilježeno je i gašenje požara otpada u Splitskoj ulici.

Svijet Austrija raspisala potjernicu za Zvicerom: Nude 20.000 evra za informacije

Vatrogasci u Čapljini intervenisali su četiri puta. Požari su zabilježeni u Gabela Polju, na gradskoj deponiji Ada, u Gnjilištima te u Klepcima, gd‌je su gorjeli trava, smeće i biljni otpad.

Prema izvještaju FUCZ-a, većina požara odnosila se na otvoreni prostor, travu, nisko raslinje i otpad.

(Radio Sarajevo)