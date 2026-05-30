NBA finale ili kuća? Cijene ulaznica i do milion dolara!

Njujork Niksi su se plasirali u finale NBA lige prvi put nakon 1999. godine, a navijači nisu mogli da sakriju oduševljenje, već je krenula prodaja ulaznica, a one dostižu rekordnu cifru.

Niksi su pobijedili Klivlend Kavaliere u četvrtoj utakmici i tako završili pobedom u finalu Istočne konferencije.

Zbog trijumfa, "Madison skver Garden" će postati domaćin NBA finala, a pripreme su već počele, uz objavu da će ulaznice za treću, četvrtu i šestu utakmicu biti najskuplje u istoriji lige. Prema podacima sajta "TikPik", cijene ulaznica za treću utakmicu kreću se od 3.876 dolara, dok najskuplja košta čak 150.951 dolar. Četvrta utakmica je nešto jeftinija, sa cijenama od 3.609 dolara, a najskuplje ulaznice dostižu 120.158 dolara.

Najskuplja je šesta utakmica, čije ulaznice koštaju od 5.022 dolara pa do 301.901 dolar. Ipak, još nije potvrđeno da će finale imati šest mečeva, a ulaznice se već prodaju.

Na društvenim mrežama fanovi su dijelili fotografije koje pokazuju da su cijene na sekundarnom tržištu, za treću utakmicu, već narasle do 595.000 dolara. Neki su čak uporedili cijenu ulaznica sa cijenama nekretnina u Oklahoma Sitiju.

