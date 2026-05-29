Kraj ere "tenkovanja": NBA uvodi revolucionarna pravila za draft-lutriju

29.05.2026 09:48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију
Foto: Pexel/David Eluwole

NBA liga usvojila je novo pravilo kojim će spriječiti „tenkovanje“, odnosno namjerne poraze ekipa. Na taj način, najlošije plasirani timovi u SAD tradicionalno su se borili za što bolju poziciju na NBA draftu, ali to više neće biti slučaj.

Odlukom većine vlasnika, uz samo jedan glas protiv (Memfis Grizlisa), povećan je broj timova koji će učestvovati u draft-lutriji, kojom se određuje koje ekipe će imati pravo prvog izbora na draftu. Ubuduće će tri najlošija tima u ligi imati manje šanse da dobiju prve „pikove“, a ujedno i da naplate strategiju kojom namjerno nižu poraze, što je ove sezone radio niz timova.

U draft-lutriji će učestvovati 16 timova, a primjenjivaće se pravila novoustanovljenog sistema „3-2-1“, prema kojem tri najlošije rangirana tima neće moći da biraju bolje rangiranog igrača od 12. „pika“.

Tri najslabija tima - odnosno tri NBA ekipe sa najgorim skorom - dobiće po dvije lutrijske kuglice za prvog pika na draftu. Međutim, ta tri tima neće moći da biraju lošije od 12. mjesta na draftu. Preostalih sedam NBA timova koji ne uspiju da se plasiraju u plej-of niti učestvuju u plej-in turniru dobiće po tri lutrijske kuglice. Četiri tima koja osvoje 9. i 10. poziciju u plej-in turniru dobiće po dvije lutrijske kuglice, dok će dva tima koja izgube u plej-in utakmicama za 7. i 8. mjesto dobiti po jednu lutrijsku kuglicu.

Pored toga, nijedan tim neće moći da osvoji prvog pika na draftu dvije godine zaredom. Takođe će postojati ograničenja za timove koji često biraju među prvih pet, pa nijednoj ekipi neće biti dozvoljeno da dobije „top-5“ pika tri godine uzastopno. Prema navodima ESPN-a, timovima više neće biti dozvoljeno ni da „štite pikove od 12. do 15. mjesta“.

Ovaj sistem važiće bar do 2029. godine, prenosi Mondo.

