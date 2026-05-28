Stefanović: Koštalo nas loše otvaranje utakmice, nema predaje u Sarajevu

Košarkaši Igokee na revanš utakmicu prvenstva BiH sa sarajevskom Bosnom odlaze sa šest poena zaostatka. Duel u Laktašima završen je rezultatom 76:70 za Bosnu, a Nenad Stefanović sumirao je prvu finalnu utakmicu.
“Mislim da je otvaranje meča bilo presudno. Ušli su mnogo čvršće nego mi i u mnogo većem samopouzdanju. Kada se pogleda statistika, mi smo ih prvi put i nadskakali, međutim, nivo njihove čvrstine je bio iznad našeg. Kada u četiri utakmice sa njima zbirno šutiraš 99/17 onda je sve jasno. Ne možemo reći da nije bilo otvorenih šuteva, ali mora da se ubaci nešto da bi se dobila utakmica. Razlika nije nedostižna. Žao mi je što smo propustili priliku da to uđe u totalni egal, ali nećemo se predati idemo tamo da dobijemo utakmicu” rekao je Stefanović.
Finale prvenstva BiH: Poraz Igokee u Laktašima
