Logo
Large banner

Stefanović: Koštalo nas loše otvaranje utakmice, nema predaje u Sarajevu

Autor:

Andrej Knežević
28.05.2026 21:42

Komentari:

0
Стефановић: Коштало нас лоше отварање утакмице, нема предаје у Сарајеву
Foto: ATV

Košarkaši Igokee na revanš utakmicu prvenstva BiH sa sarajevskom Bosnom odlaze sa šest poena zaostatka. Duel u Laktašima završen je rezultatom 76:70 za Bosnu, a Nenad Stefanović sumirao je prvu finalnu utakmicu.

“Mislim da je otvaranje meča bilo presudno. Ušli su mnogo čvršće nego mi i u mnogo većem samopouzdanju. Kada se pogleda statistika, mi smo ih prvi put i nadskakali, međutim, nivo njihove čvrstine je bio iznad našeg. Kada u četiri utakmice sa njima zbirno šutiraš 99/17 onda je sve jasno. Ne možemo reći da nije bilo otvorenih šuteva, ali mora da se ubaci nešto da bi se dobila utakmica. Razlika nije nedostižna. Žao mi je što smo propustili priliku da to uđe u totalni egal, ali nećemo se predati idemo tamo da dobijemo utakmicu” rekao je Stefanović.

Игокеа Босна

Košarka

Finale prvenstva BiH: Poraz Igokee u Laktašima

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Igokea

Nenad Stefanović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима

Košarka

Finale prvenstva BiH: Poraz Igokee u Laktašima

1 h

0
Најава утакмице: Кошаркаши Игокее вечерас дочекују сарајевску Босну у првој утакмици финала првенства БиХ.

Košarka

KK Igokea poziva navijače: Uz vašu podršku do pobjede nad Bosnom

9 h

1
Жељко Обрадовић добио одријешене руке, чека се отказ једног човјека

Košarka

Željko Obradović dobio odriješene ruke, čeka se otkaz jednog čovjeka

1 d

0
КК Игоеа

Košarka

Igokea u finalu Prvenstva BiH

3 d

0

  • Najnovije

23

14

Amerika potvrdila smrt Bajre Ikanovića i uklonila ga sa OFAK-ove liste

23

06

Napravite Jafa kolač bez pečenja: Jednostavan recept koji će svi voljeti

22

39

Rusi dominirali prvog dana Evropskog prvenstva u raftingu

22

39

Cicović: Iznenadni "povratak" Bilta i Petriča - spremaju novu podvalu protiv Srpske

22

21

U Doboju promovisana knjiga dječijih pjesmica za djecu sa poteškoćama u govoru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner