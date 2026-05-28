Kupio 90 traktora novcem banaka pa nestao: Šteta gotovo četiri miliona evra

Ukrajinsko državno tužilaštvo pokrenulo je veliku istragu protiv poznatog agrobiznismena i bivšeg regionalnog političara Andrija Gordijčuka, kojeg sumnjiče za višemilionske prevare povezane s kreditima, prodajom poljoprivredne mehanizacije i otkupom žitarica.

Osumnjičeni je preko svoje kompanije Svarog Vest Grup (Svarog West Group) od više banaka podigao kredite ukupne vrijednosti od oko 185 miliona ukrajinskih grivnji, što iznosi približno 3,9 miliona evra, prenosi Farmer.

Nakon toga navodno je prodao traktore kupljene kreditnim novcem, prestao vraćati dugove i pobjegao u inostranstvo.

Kupio 90 traktora pa ih prodao

Prema informacijama ukrajinskog tužilaštva, Gordijčuk je prvo od jedne regionalne banke podigao kredit od 80 miliona grivnji, odnosno oko 1,7 miliona evra, kojim je kupio čak 90 traktora.

U početku je uredno vraćao rate kredita, čime je stekao povjerenje finansijskih institucija. Međutim, iako mašine još nisu bile otplaćene, iste traktore ponovo je iskoristio kao garanciju za nove zajmove u vrijednosti od dodatnih 70 miliona grivnji, odnosno oko 1,5 miliona evra.

Novac je, prema službenim tvrdnjama, trebalo da služi za povećanje obrtnog kapitala i nove investicije.

Istovremeno je preko više povezanih fiktivnih kompanija podigao još oko 35 miliona grivnji kredita, odnosno oko 740 hiljada evra. Ukupna vrijednost dugovanja tako je dostigla gotovo četiri miliona evra.

Istražitelji tvrde da osumnjičeni nikada nije imao namjeru da vrati posuđeni novac. Umjesto toga, traktori kupljeni kreditima navodno su prodati, dok je Gordijčuk napustio Ukrajinu i trenutno se skriva u inostranstvu.

Policija i istražna tijela uspjeli su pronaći i zaplijeniti 46 od ukupno 90 mašina, koje će biti iskorištene za djelimičnu naplatu dugova prema bankama.

Ukrajinsko tužilaštvo pokušava da ishodi međunarodnu potjernicu za odbjeglim biznismenom.

Prevareni i poljoprivrednici

Prema navodima tužilaštva, finansijske malverzacije nisu bile ograničene samo na bankarski sektor.

Gordijčuk i njegovi saradnici navodno su organizovali i otkup poljoprivrednih proizvoda preko još jedne fiktivne kompanije. Od poljoprivrednika su preuzeli više od 800 tona uljane repice, pri čemu su proizvođačima isplaćene samo akontacije. Dogovor je bio da ostatak novca bude isplaćen nakon izvoza robe.

Iako je repica prodata stranom kupcu, poljoprivrednici nikada nisu dobili ostatak novca. Ukupna šteta procjenjuje se na oko 230 hiljada evra.

Ukrajinsko državno tužilaštvo slučaj vodi kao prevaru i pronevjeru imovine velikih razmjera. Istražitelji navode da je riječ o jednoj od većih finansijskih afera u ukrajinskom agro-sektoru posljednjih godina.