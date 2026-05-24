Poljoprivrednik iz Bijeljine Zdravko Perić napravio pokretni kokošinjac

Kada se lani pojavio u reklami za paradajz sa svoje farme, razgolićen do pasa, mladi poljoprivrednik iz Bijeljine postao je zvijezda regionalnih medija.

Istim "trikom", Zdravko Perić poslužio se i godinu ranije, kada je sa kolegom Nemanjom Makićem reklamirao svoju farmu koka nosilja u slobodnom uzgoju "Farma 5 jaja".

A dok se čeka kakvo će novo marketinško iznenađenje pripremiti ovog ljeta, on je u međuvremenu završio novi projekat na farmi - pokretni kokošinjac. Bila je to i prilika da provjerimo šta donosi ovaj sistem uzgoja, koji je, kako nam priča, vidio dok je boravio i radio u Njemačkoj, prenosi "Agroklub".

"Tamo se praktikuje držanje koka nosilja u pokretnim kokošinjcima, koji za razliku od stacionarnih uvijek mogu da ponude kokama svježu travu na novoj lokaciji, jer se kokošinjac seli s livade na livadu", započinje svoju priču Zdravko.

Glavni majstor - komšija iz sela

Krajem prošle godine odlučio se za ovaj poduhvat na svojoj farmi, a već u februaru krenuo u realizaciju. Od ideje do završetka radova proteklo je svega mjesec i po dana.

"Glavni majstor bio je komšija iz sela, koji je bravar po struci. On nam je dao i sugestije nakon naše ideje, sve s ciljem da projekat bude što funkcionalniji i praktičniji. Tako smo, zajedničkim snagama, došli do konačne realizacije", kaže ovaj farmer.

Pokretni kokošinjac je visine 2,20 metara, dok je 8 metar dug i 3 metra širok. Ima dvije osovine i može se zakačiti za traktor ili automobil koji ima kuku, te se lako premještati s jedne lokacije na drugu.

"Unutra je planirano nekih 250 do 300 koka. Imamo blizu kuće livadu oko 2 hektara koju ćemo koristiti za ispašu", navodi Zdravko.

Pokrenuli farmu i u Crnoj Gori

Na farmi je danas oko 1.250 koka nosilja, a za oko mjesec brojka bi trebala narasti na oko 1.500, govori ovaj mladi poljoprivrednik.

"Brojke se odnose na farmu u selu pored Bijeljine. Odnedavno imamo i farmu u Budvi, tačnije Rafailovićima na kojoj je 750 koka", govori Zdravko.

Ideja o širenju farme, kako objašnjava, došla je prilično spontano kroz poslovne kontakte i nove prilike. Njegov partner u poslu Nemanja, koji je inače teniser, dobio je ponudu da radi u jednom hotelskom kompleksu, gdje ujedno igra i tenis.

"Vrlo brzo se rodila ideja da se sa vlasnikom tog resorta napravi farma koja je na svega nekoliko minuta od Budve", ističe naš sagovornik.

Oko 1.000 jaja dnevno

Trenutna dnevna proizvodnja je oko hiljadu jaja, a kada nove koke pronesu očekuju dodatnih 200. Na toj brojci će ostati ovu godinu. Za mladog farmera sreća je što je farma u sklopu domaćinstva, pa ima veliku pomoć roditelja.

"Imam i komšije koji dođu s vremena na vrijeme, kada je čišćenje kokošinjca. Kada sam u dostavama imam drugara koji dođe tu da pokupi jaja, nahrani, napoji koke. Pored farme, imamo i nekoliko plastenika u kojima proizvodimo povrće", dodaje.

Pored Bijeljine, jaja dostavlja u Tuzlu i Sarajevo, a radi po principu rezervacije. Mušterije su, priča nam, zadovoljne, a najbolja reklama je ona "od usta do usta."

"Prije godinu dana počeli smo dostavu u Sarajevo i stvarno su ljudi prijatni i zadovoljni", zaključuje ovaj farmer.