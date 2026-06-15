Selektor Tunisa smijenjen usred Mundijala!

Svjetsko fudbalsko prvenstvo dobilo je prvu trenersku žrtvu i to nakon tek jednog odigranog kola. Fudbalski savez Tunisa donio je radikalnu odluku i smijenio šefa stručnog štaba, Sabrija Lamušija, nezadovoljan katastrofalnim startom na planetarnoj smotri.

Budućnost 54-godišnjeg francuskog stručnjaka na klupi afričke selekcije došla je u pitanje odmah nakon teškog i ponižavajućeg poraza u Montereju, gdje je Tunis u uvodnom meču grupe potpuno razbijen od strane Švedske rezultatom 5:1.

Skandinavska selekcija je od samog starta diktirala tempo i bez većih problema stigla do ubjedljivog trijumfa, dok je Lamuši nemoćno posmatrao potop svojih izabranika.

Inostrani mediji prenose da čelnici tuniskog saveza, nisu željeli da gube vrijeme već su reagovali momentalno, prekinuvši saradnju sa bivšim vezistom Intera.

Ovakav epilog stiže kao logična posljedica burne reakcije javnosti i navijača Tunisa, koji su ostali ogorčeni i bijesni zbog sramotnog izdanja nacionalnog tima na najvećoj sceni.

"Ovo je najgori mogući početak prvenstva, bruka i sramota", samo je jedan od hiljada komentara razočaranih navijača na društvenim mrežama koji su tražili hitne promjene.

Tunis se sada nalazi u nezavidnoj situaciji, jer će u nastavak borbe za nokaut fazu morati da krene sa privremenim rješenjem na klupi, dok je Lamuši ušao u istoriju mundijalskih takmičenja kao jedan od trenera koji su najbrže dobili otkaz po otvaranju turnira, prenosi B92