Logo
Large banner

Selektor Tunisa smijenjen usred Mundijala!

Autor:

ATV
15.06.2026 14:45

Komentari:

0
Sabri Lamuši
Foto: Tanjug/AP Photo/Moises Castillo

Svjetsko fudbalsko prvenstvo dobilo je prvu trenersku žrtvu i to nakon tek jednog odigranog kola. Fudbalski savez Tunisa donio je radikalnu odluku i smijenio šefa stručnog štaba, Sabrija Lamušija, nezadovoljan katastrofalnim startom na planetarnoj smotri.

Budućnost 54-godišnjeg francuskog stručnjaka na klupi afričke selekcije došla je u pitanje odmah nakon teškog i ponižavajućeg poraza u Montereju, gdje je Tunis u uvodnom meču grupe potpuno razbijen od strane Švedske rezultatom 5:1.

Skandinavska selekcija je od samog starta diktirala tempo i bez većih problema stigla do ubjedljivog trijumfa, dok je Lamuši nemoćno posmatrao potop svojih izabranika.

Inostrani mediji prenose da čelnici tuniskog saveza, nisu željeli da gube vrijeme već su reagovali momentalno, prekinuvši saradnju sa bivšim vezistom Intera.

Ovakav epilog stiže kao logična posljedica burne reakcije javnosti i navijača Tunisa, koji su ostali ogorčeni i bijesni zbog sramotnog izdanja nacionalnog tima na najvećoj sceni.

"Ovo je najgori mogući početak prvenstva, bruka i sramota", samo je jedan od hiljada komentara razočaranih navijača na društvenim mrežama koji su tražili hitne promjene.

Tunis se sada nalazi u nezavidnoj situaciji, jer će u nastavak borbe za nokaut fazu morati da krene sa privremenim rješenjem na klupi, dok je Lamuši ušao u istoriju mundijalskih takmičenja kao jedan od trenera koji su najbrže dobili otkaz po otvaranju turnira, prenosi B92

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sabri Lamuši

Tunis

Otkaz

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Винисијус прекршио правило ФИФА: "Нема везе, платићемо казну"

Fudbal

Vinisijus prekršio pravilo FIFA: "Nema veze, platićemo kaznu"

7 h

0
Шведска декласирала Тунис, пукла петарда

Fudbal

Švedska deklasirala Tunis, pukla petarda

9 h

0
Курасао "залутао" на СП: Њемачка им забила седам комада

Fudbal

Kurasao "zalutao" na SP: Njemačka im zabila sedam komada

19 h

0
Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику

Fudbal

Zašto je BiH posljednja u grupi iako sve selekcije imaju isto bodova i gol-razliku

22 h

2
Small banner

  • Najnovije

16

07

Prekinuta sjednica SO Modriča: Radulović ostao bez većine, nema podršku PDP-a

16

04

Tramp: Komercijalni brodovi započeli plovidbe kroz Ormuski moreuz

15

50

Šakira: Moji sinovi su rođeni zahvaljujući pjesmi 'Waka Waka'

15

48

Sa tržišta BiH povučena dva modela zaštitne obuće

15

40

Brzi i bahati: 387 vozača stalo "nagazilo gas do daske" u Gradišci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner