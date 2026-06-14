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Kurasao "zalutao" na SP: Njemačka im zabila sedam komada

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ATV
14.06.2026 21:05

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Курасао "залутао" на СП: Њемачка им забила седам комада
Foto: Tanjug / AP / Karen Warren

Fudbalska reprezentacija Njemačke uspješno je započela nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine pobjedom nad debitantom Kurasaom rezultatom od 7:1 u meču prvog kola Grupe E.

Nijemci su opravdali ulogu favorita i već u šestom minutu stigli do prednosti. Poslije dobro organizovane akcije, Feliks Nmeča je zatresao mrežu i donio vođstvo svojoj selekciji.

Ipak, Kurasao je u 21. minutu uspio da priredi iznenađenje. Livano Komenensija iskoristio je priliku pred golom Njemačke i postigao pogodak za 1:1, koji će ostati upisan u istoriji kao prvi gol ove karipske reprezentacije na svjetskim prvenstvima.

Radost autsajdera nije dugo trajala. Njemačka je do odlaska na odmor ponovo preuzela potpunu kontrolu nad utakmicom. Niko Šloterbek je u 38. minutu poslije kornera vratio prednost svom timu, a u nadoknadi prvog poluvremena Kaj Haverc je sigurno realizovao jedanaesterac za vođstvo od 3:1.

Sve dileme oko pobjednika otklonjene su već na startu drugog dijela igre. Džamal Musijala je u 47. minutu iskoristio asistenciju kapitena Jošue Kimiha i povisio na 4:1. Do kraja susreta Njemačka je nastavila da napada i stvara prilike, u 68. je strijelac bio Natanijel Braun, deset minuta kasnije mrežu Kurasaa zatresao je i Deniz Undav, a Haverc se ponovo upisao u 88. minutu.

Za Njemačku je ovo važna pobjeda na startu takmičenja u grupi u kojoj se još nalaze Ekvador i Obala Slonovače.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Njemačka

Kurasao

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