Zašto je BiH posljednja u grupi iako sve selekcije imaju isto bodova i gol-razliku

Remijem Švajcarske i Katara (1:1) u drugoj utakmici grupe B na Svjetskom prvenstvu dobili smo potpuno izjednačenu situaciju na tabeli i jasno da će biti prava drama u borbi za nokaut-fazu.

Međutim, iako su sve selekcije osvojile po jedan bod i imaju identičnu gol-razliku 1:1, postoji kriterij koji određuje koja je reprezentacija na kojem mjestu.

Trenutno, Švajcarska je lider grupe B Svjetskog prvenstva, a slijede Kanada, Katar i BiH, koja je na posljednjem mjestu u grupi.

Ukoliko sve selekcije imaju isto bodova, gol-razliku i broj postignutih golova, onda se uključuje fer plej pravilo.

Prema tome, ekipa koja ima manje žutih kartona nalazi se na boljem mjestu. Tako je Švajcarska na prvom mjestu jer je dobila samo jedan žuti karton, na drugom i trećem mjestu su Kanada i Katar sa po dva žuta kartona, dok je BiH dobila tri žuta kartona u prvom mjestu i zbog toga je trenutno posljednja na tabeli.

🔝 🇨🇭 Switzerland top of Group B due to being shown 1 yellow card!



📈 🇨🇦 Canada 2nd due to better FIFA Ranking than Qatar, as both were shown 2 yellow cards!



📊 Group B - To Secure R32:



🇨🇦 Canada - 88%

🇨🇭 Switzerland - 82%

🇧🇦 Bosnia - 60%

🇶🇦 Qatar - 38%



(% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/s4bh8uDh2U — Football Rankings (@FootRankings) June 13, 2026

Ukoliko ekipe imaju i isti broj žutih kartona, uz sve ono što je izjednačeno prije toga, onda se gleda ko ima bolji FIFA ranking. Takav slučaj je trenutno na pozicijama dva i tri, jer su Kanada i Katar izjednačeni i po bodovima i po gol-razlici i po broju postignutih golova, pa je onda Kanada na drugom mjestu jer ima bolji FIFA ranking.

Naravno, teško je očekivati da se do kraja grupne faze ekipe neće razdvojiti na tabeli, ali sve je moguće, kako je krenulo.

(Kliks)