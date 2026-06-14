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Zašto je BiH posljednja u grupi iako sve selekcije imaju isto bodova i gol-razliku

Autor:

ATV
14.06.2026 17:30

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Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику
Foto: Tanjug / AP / Chris Young

Remijem Švajcarske i Katara (1:1) u drugoj utakmici grupe B na Svjetskom prvenstvu dobili smo potpuno izjednačenu situaciju na tabeli i jasno da će biti prava drama u borbi za nokaut-fazu.

Međutim, iako su sve selekcije osvojile po jedan bod i imaju identičnu gol-razliku 1:1, postoji kriterij koji određuje koja je reprezentacija na kojem mjestu.

Trenutno, Švajcarska je lider grupe B Svjetskog prvenstva, a slijede Kanada, Katar i BiH, koja je na posljednjem mjestu u grupi.

Ukoliko sve selekcije imaju isto bodova, gol-razliku i broj postignutih golova, onda se uključuje fer plej pravilo.

Prema tome, ekipa koja ima manje žutih kartona nalazi se na boljem mjestu. Tako je Švajcarska na prvom mjestu jer je dobila samo jedan žuti karton, na drugom i trećem mjestu su Kanada i Katar sa po dva žuta kartona, dok je BiH dobila tri žuta kartona u prvom mjestu i zbog toga je trenutno posljednja na tabeli.

Ukoliko ekipe imaju i isti broj žutih kartona, uz sve ono što je izjednačeno prije toga, onda se gleda ko ima bolji FIFA ranking. Takav slučaj je trenutno na pozicijama dva i tri, jer su Kanada i Katar izjednačeni i po bodovima i po gol-razlici i po broju postignutih golova, pa je onda Kanada na drugom mjestu jer ima bolji FIFA ranking.

Naravno, teško je očekivati da se do kraja grupne faze ekipe neće razdvojiti na tabeli, ali sve je moguće, kako je krenulo.

(Kliks)

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Kanada BiH

fudbal

FIFA

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