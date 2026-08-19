Logo

Nema predaha, Rusi pojačali udare, a ovo su glavne mete

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 17:18

Komentari:

0
Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Ruska vojska nastavlja da izvodi udare bespilotnim letjelicama na morska plovila i lučku infrastrukturu Ukrajine koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode udare bespilotnim letjelicama na morska plovila i lučku infrastrukturu Ukrajine koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine. Uveče 18. avgusta, u vodama Crnog mora, jugoistočno od Odese, pogođen je teretni brod za rasute terete sa vojnom opremom", ističe se u saopštenju.

Takođe, dana 19. avgusta, u luci Černomorsk, pogođeni su rezervoari sa gorivima i mazivima namijenjenim Oružanim snagama Ukrajine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Dronovi

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Планина

Svijet

Tijela nestalih planinara pronađena nakon 34 godine

12 min

0
Гренланд

Svijet

Danska prvi put poslala regrute na Grenland

17 min

0
Полиција Републике Српске

Svijet

Rekao da ide da ubije suprugu, pa pobjegao iz zatvora

1 h

0
Италија застава туристичка земља

Svijet

Veliki problem pogodio Evropu: Italija sprema odgovor

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

18

Nema predaha, Rusi pojačali udare, a ovo su glavne mete

17

13

Trag nestalih miliona za ukrajinsko oružje vodi do fabrike u BiH

17

10

Centar dana, 19.08.2026.

17

10

Tijela nestalih planinara pronađena nakon 34 godine

17

05

Danska prvi put poslala regrute na Grenland

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima