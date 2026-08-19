Nema predaha, Rusi pojačali udare, a ovo su glavne mete

Ruska vojska nastavlja da izvodi udare bespilotnim letjelicama na morska plovila i lučku infrastrukturu Ukrajine koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode udare bespilotnim letjelicama na morska plovila i lučku infrastrukturu Ukrajine koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine. Uveče 18. avgusta, u vodama Crnog mora, jugoistočno od Odese, pogođen je teretni brod za rasute terete sa vojnom opremom", ističe se u saopštenju.

Takođe, dana 19. avgusta, u luci Černomorsk, pogođeni su rezervoari sa gorivima i mazivima namijenjenim Oružanim snagama Ukrajine.