Veliki problem pogodio Evropu: Italija sprema odgovor

Italija je imenovala specijalnog izaslanika za međunarodnu politiku voda, a ministar spoljnih poslova Antonio Tajani saopštio je da će tu funkciju obavljati pravnik Marko Rago, sa zadatkom da ojača diplomatsko djelovanje zemlje u trenutku kada suše, visoke temperature i nestašica vode postaju sve ozbiljniji izazov za Evropu i šire.

Rago će biti zadužen za promovisanje održivog upravljanja vodnim resursima, posebno imajući u vidu njihovu povezanost sa energetikom, poljoprivredom, zaštitom životne sredine i razvojnom saradnjom, a Italiju će predstavljati i na važnim međunarodnim skupovima posvećenim ovoj temi.

"Jedan od najvećih međunarodnih izazova"

"Pitanje vode jedan je od najvećih evropskih i međunarodnih izazova sa kojima se moramo suočiti", poručio je Tajani, upozoravajući da visoke temperature ubrzavaju isparavanje vode, dok dugotrajne suše nanose značajnu ekonomsku štetu poljoprivredi i privredi.

Italijanski ministar naglasio je i potrebu za efikasnijom vodovodnom infrastrukturom i smanjenjem gubitaka vode, što je posebno značajno za Italiju zbog sve češćih perioda suše i velikih regionalnih razlika u dostupnosti vodnih resursa.

Italija želi vodeću ulogu

Tajani je naveo da Rim želi da postane jedan od vodećih učesnika međunarodnog dijaloga o upravljanju vodama i da konkretnim inicijativama doprinese rješavanju problema koji su dodatno pojačani klimatskim promjenama.

"Želimo da Italija bude vodeći akter u dijalogu o vodi i da pruži konkretan doprinos velikim izazovima našeg vremena", rekao je Tajani prenosi aa, najavljujući da će sljedeći važan korak biti prvi Evro-mediteranski forum o vodi, koji će Ministarstvo spoljnih poslova organizovati 29. septembra u Rimu.