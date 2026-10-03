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Automobil udario djevojčicu na pješačkom prelazu u Banjaluci

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03.10.2026 21:45

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Аутомобил ударио дјевојчицу на пјешачком прелазу у Бањалуци
Foto: ATV

Na pješačkom prelazu u Karađorđevoj ulici, u banjalučkom naselju Lauš, večeras je automobil udario djevojčicu dok je prelazila preko pješačkog prelaza.

Prema informacijama sa lica mjesta "Glasa Srpske"., vozilo Hitne pomoći je odvezlo djevojčicu.

Za sada nije poznato kakvo je njeno zdravstveno stanje.

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Policija obavlja uviđaj, a zbog saobraćajne nezgode u Karađorđevoj ulici stvorene su velike gužve u saobraćaju.

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Djevojčica

Povrijeđen pješak

Lauš

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