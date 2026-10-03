Automobil udario djevojčicu na pješačkom prelazu u Banjaluci

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Foto: ATV

Na pješačkom prelazu u Karađorđevoj ulici, u banjalučkom naselju Lauš, večeras je automobil udario djevojčicu dok je prelazila preko pješačkog prelaza.

Prema informacijama sa lica mjesta "Glasa Srpske"., vozilo Hitne pomoći je odvezlo djevojčicu. Za sada nije poznato kakvo je njeno zdravstveno stanje. Društvo Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj Policija obavlja uviđaj, a zbog saobraćajne nezgode u Karađorđevoj ulici stvorene su velike gužve u saobraćaju. Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.

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