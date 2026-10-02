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Teška tragedija u Srpskoj: Žena poginula, uhapšena vozač!

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02.10.2026 19:00

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Žena sa Pala, čiji su inicijali L.M, poginula je u saobraćajnoj nesreći na dionici puta Pale-Bistrica, u mjestu Bare, opština Pale, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Vozač automobila "suzuki", čiji su inicijali D.A. iz Istočne Ilidže, lišen je slobode zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, dok je povrijeđena žena, koja je bila pješak, usljed zadobijenih teških povreda preminula u Kliničkom centru u Sarajevu.

Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Pale izvršili su uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila danas oko 13.00 časova.

Saobraćaj se na ovoj dionici puta, za vrijeme vršenja uviđaja, odvijao alternativnim pravcima od 13.00 do 15.00 časova.

O svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

U toku je dokumentovanje predmeta.

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Tagovi :

udes

nesreća

Pale

Saobraćajna nesreća

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