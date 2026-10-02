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Automobilom udario u prvi sprat kuće: Dvije osobe povrijeđene

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02.10.2026 12:29

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Саобраћајна несрећа у Великој Кладушу, голф ударио у први спрат куће.
Foto: Crna-Hronika

U naselju Trnovi kod Velike Kladuše jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo više putničkih vozila, a dvije osobe su povrijeđene.

Informaciju je za portal Crna Hronika potvrdio MUP Unsko-sanskog kantona.

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Prema zvaničnim informacijama, nesreća se dogodila oko 5 sati na magistralnoj cesti M4.3 u mjestu Trnovi, opština Velika Kladuša.

"Jutros, oko 5 sati, na magistralnoj cesti M4.3 u mjestu Trnovi, opština Velika Kladuša, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više putničkih motornih vozila. Uzrok saobraćajne nezgode je neprilagođena brzina uslovima i stanju puta od strane M.D. iz Kladuše.

Vozač vozila koji je skrivio saobraćajnu nezgodu zadobio je teške tjelesne povrede, drugo lice zadobilo je lake tjelesne povrede, te je pričinjena materijalna šteta", potvrđeno je iz MUP-a USK.

Prema informacijama koje su ranije portalu dostavili mještani, jedno od vozila, Golf 5, nakon gubitka kontrole sletjelo je s kolovoza i završilo u dvorištu porodične kuće.

Fotografije s mjesta događaja pokazuju razmjere nesreće. Vozilo je završilo prevrnuto u dvorištu, dok su ograda i fasada kuće oštećeni, a dijelovi materijala i vozila razbacani su po dvorištu. Oštećeno je i jedno vozilo koje je bilo parkirano uz kuću.

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Mještani tvrde da se vozilo prije nesreće kretalo velikom brzinom te da je prethodno preticalo druga vozila. Posebno ih je šokirao snažan udar u objekat.

"Kojom brzinom je morao voziti da udari u prvi sprat kuće i uništi sve oko sebe? Sreća je da niko nije poginuo", poručuju mještani.

Policija je kao uzrok nesreće navela neprilagođenu brzinu uslovima i stanju puta. U nesreći je pričinjena i veća materijalna šteta.

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Tagovi :

Velika Kladuša

Saobraćajna nesreća

Policija

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