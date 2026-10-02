Zastrašujuća objava učenika: Napravio listu djece koju će izbosti

Prema njihovim tvrdnjama, učenik trećeg razreda objavio je spisak kolega koje navodno namjerava da izbode nožem, što je izazvalo pravu opsadu i paniku ispred školske zgrade.

Zbog ogromnog straha za bezbjednost svojih najmilijih, mnogi roditelji su tokom dana došli u školu i odveli djecu kući. Prema nezvaničnim navodima roditelja, policija je učenika koji je sastavio i objavio spisak odmah odvela na psihijatrijsko liječenje.

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Zabrinuti majke i očevi tvrde da im uprava škole u prvim momentima nije dala nikakve informacije o ovom jezivom incidentu, zbog čega je panika dodatno eskalirala. Međutim, iz rukovodstva ove obrazovne ustanove stiglo je zvanično saopštenje u kojem tvrde da je sve pod kontrolom:

„Škola je postupila u skladu sa svim propisanim protokolima i preduzela sve potrebne mjere radi bezbjednosti učenika i zaposlenih. Svi učenici, nastavnici i radnici škole obaviješteni su o faktičkom stanju. Ugroze bezbjednosti u školi nema te smatramo da nema potrebe za medijskim isticanjem ovog događaja. Molimo za razumijevanje kako se ne bi doprinosilo širenju nepotrebne zabrinutosti“, navode u ovoj srednjoj školi.

Policijska uprava se za sada nije zvanično oglasila sa detaljima o ovom slučaju, a istraga o svim okolnostima je u toku, prenosi Dnevnik.hr.