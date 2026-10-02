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Učenik pao sa 4. sprata i poginuo: Svemu prethodila svađa?

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02.10.2026 14:05

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Učenik srednje škole u Los Anđelesu poginuo je nakon pada sa četvrtog sprata školske zgrade direktno u školsko dvorište.

Svjedoci ovog užasnog događaja tvrde da je neposredno prije tragedije došlo do žestokog verbalnog i fizičkog sukoba sa drugim učenikom. Zbog ovog tragičnog incidenta čitava škola je bila pod potpunom blokadom gotovo tri sata.

Tragedija se dogodila u srednjoj školi Benjamin Franklin u četvrti Hajland Park. Policija je pozvana nešto poslije trinaest časova, nakon dramatične dojave da je tinejdžer pao sa četvrtog sprata. Hitne službe su ga u kritičnom stanju prevezle u bolnicu, gdje su ljekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Prema svjedočenjima đaka koji su se zatekli na licu mjesta, drama je započela sukobom dvojice učenika u školskom hodniku.

"Nakon žestoke svađe i sukoba, učenik je odjednom potrčao prema prozoru, a potom je uslijedio užas pao je preko ograde direktno sa četvrtog sprata u dvorište", ispričao je jedan od šokiranih očevidaca.

Тијана Богићевић

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Policija za sada zvanično ne govori o krivičnom djelu, a sve tačne okolnosti koje su prethodile ovom kobnom padu još se intenzivno istražuju. Identitet poginulog tinejdžera još uvijek nije zvanično objavljen zbog zaštite porodice.

Odmah nakon tragedije ustanova je zatvorena, a ispred ulaza okupljalo je sve veći broj preplašenih đaka i roditelja. Učenici i osoblje su u potpunom šoku, a ispred škole je brzo napravljen improvizovani memorijal sa cvijećem, svećama i potresnim porukama za nastradalog druga.

Uprava škole najavila je hitno angažovanje timova za pružanje stručne psihološke pomoći svim učenicima i zaposlenima kako bi se izborili sa pretrpljenim traumama. Istraga o svim detaljima ove tragedije se nastavlja, prenosi Dnevnik.hr.

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Los Anđeles

poginuo dječak

Škola

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