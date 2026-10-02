Kobna anestezija ubila djevojčicu kod zubara: Procurili detalji iz suda

Četvorogodišnja Emilija umrla je u stomatološkoj ordinaciji u njemačkom Kronbergu nakon rutinskog zahvata pod anestezijom, a slučaj koji je potresao Njemačku dobio je novi sudski epilog.

Zemaljski sud u Frankfurtu osudio je anesteziologa Džeralda V. na trinaest i po godina zatvora zbog ubistva i pokušaja ubistva u još tri slučaja.

Prema zaključku suda, ljekar nije samo napravio niz ozbiljnih propusta tokom liječenja, nego je nakon pogoršanja stanja djevojčice pokušavao da prikrije sopstvene greške, što je sud prepoznao kao ključni element krivičnog djela. Sudsko vijeće smatra da bi Emilija, da je pomoć pozvana na vrijeme, vrlo vjerovatno preživjela.

Zaraženim anestetikom otrovao četvoro djece

Kobnog dana djevojčica je u ordinaciju stigla zbog stomatološkog zahvata. Budući da se bojala, uvedena je u anesteziju. Međutim, nedugo nakon toga njeno zdravstveno stanje se naglo pogoršalo. Umjesto da odmah alarmira hitne službe, anesteziolog je satima pokušavao sam da riješi situaciju.

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Tokom postupka utvrđeno je da je tog dana koristio kontaminirani propofol te radio bez propisane stručne pomoći. Istraga je pokazala i ozbiljne higijenske propuste, a posebno zabrinjava činjenica da je četvoro djece dobilo anesteziju iz iste bočice lijeka. Nakon zahvata kod sve četvoro djece došlo je do trovanja krvi. Emilija je bila posljednje dijete koje je tog dana primilo anestetik i jedina koja nije preživjela.

Satima ubjeđivao majku da je sve u redu

Prema navodima iz sudskog postupka, ljekar je satima ubjeđivao djevojčičinu majku i baku da nema potrebe za odlaskom u bolnicu, iako se stanje četvorogodišnjakinje vidljivo pogoršavalo. Hitna pomoć pozvana je tek tokom noći, kada je već bilo prekasno. Ni troje druge djece nije bilo van životne opasnosti uprkos ozbiljnim simptomima, ljekar ih je poslao kući, a dvoje djece je kasnije završilo na respiratoru u Univerzitetskoj bolnici u Frankfurtu.

Tokom izricanja presude sudija se direktno obratio optuženom pitanjem koje je obilježilo suđenje:

„Šta ste, dovraga, mislili? Kako je moguće da ljekar sa dugogodišnjim iskustvom nije odmah pozvao hitnu pomoć i zašto ste već sljedeći dan nastavili da radite u drugoj ordinaciji?“, upitao je predsjedavajući sudija tokom izricanja presude.

Ovo nije bila prva presuda u istom slučaju. Optuženi je prethodno bio osuđen na deset i po godina zatvora zbog ubistva iz nehata, ali je Savezni vrhovni sud ukinuo tu odluku i naložio novo suđenje. Nakon ponovljenog postupka sud je zaključio da je postojala namjera prikrivanja sopstvenih grešaka te ga proglasio krivim za ubistvo, piše Slobodna Dalmacija.