Doktori upozoravaju: Ovo je najgore vrijeme za odlazak na spavanje

Stručnjaci za spavanje upozoravaju da kasniji odlazak na spavanje može da poremeti cirkadijalni ritam, odnosno unutrašnji 24-časovni sat koji reguliše san i budnost, ali utiče i na hormone, metabolizam, imunitet i obnovu organizma.

Ne postoji jedno idealno vrijeme za spavanje koje odgovara svima, ali stručnjaci smatraju da redovno odlazak u krevet nakon ponoći može biti nepovoljan, naročito ako nije usklađen sa prirodnim ritmom organizma.

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San mora da prati unutrašnji sat

- Vrijeme spavanja trebalo bi da bude što usklađenije sa vašim cirkadijalnim ritmom - objašnjava stručnjak za spavanje Čelsi Roršajb.

Na unutrašnji sat posebno utiču svjetlost i tama. Zbog toga problem nije povremeno kasno lijeganje, već situacija kada takav raspored postane navika i nije usklađen sa prirodnim ritmom tijela.

Važnu ulogu imaju i hormoni melatonin i kortizol. Melatonin uveče raste i tijelu šalje signal da je vrijeme za spavanje, dok njegov nivo tokom noći postepeno opada. Kortizol, s druge strane, počinje da raste u ranim jutarnjim satima i priprema organizam za buđenje.

Ljekar Aleks Dimitriju upozorava da odlazak na spavanje poslije ponoći može značiti da pokušavamo da zaspimo u trenutku kada melatonin već počinje da opada, dok se približava period kada raste kortizol.

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Zašto je važan dubok san?

Duboki, odnosno sporotalasni san, jedna je od najvažnijih faza za fizički oporavak organizma. Tada se obnavljaju tkiva, obrađuju uspomene i odvijaju brojni procesi važni za mozak.

Najveći deo dubokog sna događa se u prvoj polovini noći, zbog čega veoma kasno leganje može uticati na njegovu količinu.

Čak i ako provedete dovoljno sati u krevetu, možete se probuditi umorni ukoliko je san neusklađen sa prirodnim ritmom.

Prema Čelsi Roršajb, ljudi koji dugoročno spavaju u vrijeme koje nije usklađeno sa njihovim cirkadijalnim ritmom mogu imati veći rizik od problema poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, gojaznosti i depresije.

Ne postoji isto vrijeme za svakoga

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalno "najgore" ili "najbolje" vrijeme za odlazak u krevet.

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Neki ljudi prirodno funkcionišu bolje ako liježu ranije, dok su drugi skloniji kasnijem ritmu. Veći problem nastaje kada osoba redovno odlazi na spavanje veoma kasno, a istovremeno mora rano da ustaje, ili kada je njen raspored dugoročno u sukobu sa prirodnim ritmom organizma.

Zato je, pored samog broja sati sna, važno voditi računa i o tome kada spavamo i koliko je naš raspored stabilan.

(NovostiMagazin)