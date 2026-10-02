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Zbog požara na deponiji vazduh zagađen: Nastava se i danas izvodi onlajn

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02.10.2026 10:34

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Дим након пожара на депонији смећа.
Foto: Collab Media/Pexels

Nastava u osnovnim i srednjim školama na području Goražda i danas se odvija onlajn zbog zagađenog vazduha uzrokovanog požarom na divljoj deponiji u Šišetima.

Odluku o održavanju nastave donijelo je resorno kantonalno ministarstvo na preporuku Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona kako bi se rizici od zagađenja vazduha sveli na minimum.

Od odluke o održavanju nastave u onlajn formatu izuzete su škole u područjima koja nisu izložena posljedicama požara, odnosno u Ilovači, Ustikolini i Prači.

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Iz resornog ministarstva su naglasili da će zbog novonastale situacije pratiti uputstva kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, te da se nadaju da će utorak učenici ponovo biti u školskim klupama.

Požar na ilegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda izbio je u srijedu u poslijepodnevnim časovima, što je uzrokovalo širenje gustog dima. Vatra je stavljena pod kontrolu, ali gore dubinski slojevi zbog čega posljedice osjeća stanovništvo, pišu federalni mediji.

(Srna)

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Tagovi :

požar

Deponija

Goražde

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