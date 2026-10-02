Zbog požara na deponiji vazduh zagađen: Nastava se i danas izvodi onlajn

Autor:ATV redakcija
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Nastava u osnovnim i srednjim školama na području Goražda i danas se odvija onlajn zbog zagađenog vazduha uzrokovanog požarom na divljoj deponiji u Šišetima.
Odluku o održavanju nastave donijelo je resorno kantonalno ministarstvo na preporuku Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona kako bi se rizici od zagađenja vazduha sveli na minimum.
Od odluke o održavanju nastave u onlajn formatu izuzete su škole u područjima koja nisu izložena posljedicama požara, odnosno u Ilovači, Ustikolini i Prači.
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Iz resornog ministarstva su naglasili da će zbog novonastale situacije pratiti uputstva kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, te da se nadaju da će utorak učenici ponovo biti u školskim klupama.
Požar na ilegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda izbio je u srijedu u poslijepodnevnim časovima, što je uzrokovalo širenje gustog dima. Vatra je stavljena pod kontrolu, ali gore dubinski slojevi zbog čega posljedice osjeća stanovništvo, pišu federalni mediji.
(Srna)
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