Zbog požara na deponiji vazduh zagađen: Nastava se i danas izvodi onlajn

Nastava u osnovnim i srednjim školama na području Goražda i danas se odvija onlajn zbog zagađenog vazduha uzrokovanog požarom na divljoj deponiji u Šišetima.

Odluku o održavanju nastave donijelo je resorno kantonalno ministarstvo na preporuku Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona kako bi se rizici od zagađenja vazduha sveli na minimum.

Od odluke o održavanju nastave u onlajn formatu izuzete su škole u područjima koja nisu izložena posljedicama požara, odnosno u Ilovači, Ustikolini i Prači.

Društvo Fond ažurirao vodič: Pratnja djeteta na liječenju ne plaća participaciju

Iz resornog ministarstva su naglasili da će zbog novonastale situacije pratiti uputstva kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, te da se nadaju da će utorak učenici ponovo biti u školskim klupama.

Požar na ilegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda izbio je u srijedu u poslijepodnevnim časovima, što je uzrokovalo širenje gustog dima. Vatra je stavljena pod kontrolu, ali gore dubinski slojevi zbog čega posljedice osjeća stanovništvo, pišu federalni mediji.

(Srna)