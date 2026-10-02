Trišić Babić: Građani neće dugo čekati da vide rezultate posjete Moskvi

Građani Republike Srpske neće dugo čekati da vide rezultate posjete predsjednika Milorada Dodika i premijera Save Minić Moskvi, rekla je v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić.

Trišić Babić je naglasila da će građani Republike Srpske sada prvi put vidjeti rezultate novog pozicioniranja Srpske u međunarodnom okruženju.

Republika Srpska Minić za ATV: Rapidno smo povećali sva primanja građana

Dodala je da se politika koju vode isključivo tiče samo zaštite građana, stanovnika Republike Srpske, ekonomskog prosperiteta i nije usmjerena protiv bilo koga.

Kada je riječ o posjeti Dodika i Minića Rusiji i sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Trišić Babić je rekla da je ova posjeta veoma značajna, navodeći da je ovo prvi Putinov susret sa stranim državnicima nakon izbora za rusku Dumu.

"Građani Republike Srpske neće dugo čekati da vide rezultate ove posjete, jer je ovo sve već unaprijed pripremljeno, a sada je finalizovano i dobilo je zeleno svjetlo za realizaciju", rekla je Trišić Babić za RTRS.

Takođe je ukazala da je sastanak bio kruna ranijih razgovora i da su finalizovani ranije postignuti dogovori.

"Sve što su institucije Republike Srpske već dogovarale sa Moskvom, na koji način može saradnja da se unaprijedi, sada je dobilo odobrenje i sa jedne i sa druge strane da se ide u realizaciju", rekla je Trišić Babić.

Svijet Jedna osoba uhapšena zbog prenošenja informacija Kijevu

Ona je napomenula da se posjeta desila dva dana prije foruma gdje dominiraju teme iz bezbjednosti, spoljne politike, nakon kojeg je Putin takođe poslao poruku i razmišljanja o Zapadnom Balkanu, o tome koliko je bitno da Srbija, Republika Srpska, srpski narod budu prepoznati, zaštićeni, da se njihova prava ne smiju narušavati.

O posjeti srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović Sjedinjenim Američkim Državama, Trišić Babić je rekla da su se odnosi sa SAD promijenili u posljednjih godinu dana i da je vidljiv potpuno drugačiji pristup američke administracije prema Republici Srpskoj i regionu.

Navela je da je veoma jasno rečeno da su Republika Srpska i Srbi ravnopravni partneri SAD i da to potvrđuje i sastanak srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović na visokom nivou sa Suzi Vajls, šeficom kabineta američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovom najbližom saradnicom.

"Sve ono što se ovdje dešavalo, što smo mi govorili, oni su to i te kako dobro provjerili i shvatili su da smo cijelo vrijeme govorili istinu, da smo bili u pravu i ispravljena je jedna velika nepravda prema nama", zaključila je Trišić Babić.