Minić: Policija - garant bezbjednosti Srpske, nastavlja se ulaganje

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srpske u posljednjih 10 godina obučeno najmanje 7.000 policajaca koji su danas jedan od garanata republičke bezbjednosti i čestitao svima koji su učestvovali u formiranju ovog centra.

Minić je u obraćanju na današnjoj svečanosti povodom 10 godina Centra za obuku u Banjaluci naglasio da apsolutno svi građani Srpske mogu mirno da spavaju.

SAJ RS i Žandarmerija RS ATV / Branko Jović

"Nemamo organizovane bande i one koji sprovode teror. Naši pripadnici su oni koji isporučuju sigurnost građanima, kao i zaštitu njihove imovine i života", rekao je Minić, prenosi "Srna".

On je rekao da MUP Srpske kontinuirano ulaže u što bolju obuku svojih pripadnika, kao i odgovarajuću opremu.

"Vlada će nastaviti materijalno i svakako da ulaže u MUP kako bi ostvario sve zadatke, a građanima donio sigurnost i bezbjednost. Želimo jaču, ljepšu i bolju Srpsku", poručio je Minić.