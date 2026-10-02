Raste broj turista u Srpskoj: Evo gdje najčešće idu i koliko ostaju

Prateći podatke Republičkog zavoda za statistiku RS, tokom osam mjeseci 2026. godine Republiku Srpsku je posjetilo 357.548 turista, koji su ostvarili 871.678 noćenja, što je za 3,9% više dolazaka i 6,1% više noćenja u odnosu na isti period prethodne godine.

Ako uporedimo broj ostvarenih noćenja tokom osam mjeseci 2026. godine u odnosu na isti period 2025. godine, planinska mjesta su zabilježila povećanje od 20,2%, dok su banjska mjesta zabilježila povećanje od 5,2%, dok su ostala turistička mjesta zabilježila povećanje od 2,5% (a to su druga mjesta koja posjeduju atraktivne faktore npr. klimatske, kulturno istorijske, te riječna i jezerska mjesta...).

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Takođe, treba napomenuti da su se gosti tokom prvih šest mjeseci 2026. godine u prosjeku zadržavali 2,5 dana.

Kao i prethodne godine najveću posjetu, pored domaćih turista, su ostvarili gosti iz okruženja: Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crna Gore, dok se od ostalih evropskih zemalja ističu: Turska, Njemačka, Austrija i Italija.

Po vrsti turističkih mjesta domaći turisti su najveći broj noćenja ostvarili u banjskim mjestima, zatim slijede ostala turistička mjesta (a to su druga mjesta koja posjeduju atraktivne faktore npr. klimatske, kulturno istorijske, te riječna i jezerska mjesta...), planinska mjesta i ostala mjesta (mjesta koja se ne mogu razvrstati ni u jednu od navedenih grupa, a raspolažu ugostiteljskim objektima za smještaj).

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Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u ostalim turističkim mjestima, zatim banjskim mjestima, pa planinskim i ostalim mjestima.