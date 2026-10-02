Potpisano: Djeci poginulih boraca 2,7 miliona za samozapošljavanje

Na Javni poziv za samozapošljavanje nezaposlene djece boraca poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske prošlo je 136 korisnika, za koje je Vlada Republike Srpske obezbijedila ukupno 2.720.000 KM.

Svakom korisniku biće dodijeljeno 20.000 KM za pokretanje sopstvene djelatnosti i obezbjeđivanje uslova za njeno obavljanje.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić potpisao je ugovore sa korisnicima sredstava, čime se realizuje mjera usmjerena na rješavanje njihovog radno-pravnog statusa i podršku samozapošljavanju.

Sredstva će korisnicima biti isplaćena na njihove tekuće račune, a obaveza korisnika je da ih namjenski koriste kako je regulisano i ugovorom.

Realizacijom ove mjere 136 mladih ljudi dobija konkretnu podršku za pokretanje sopstvenog posla i stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku samostalnost.