Potpisano: Djeci poginulih boraca 2,7 miliona za samozapošljavanje

Autor:ATV redakcija
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Na Javni poziv za samozapošljavanje nezaposlene djece boraca poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske prošlo je 136 korisnika, za koje je Vlada Republike Srpske obezbijedila ukupno 2.720.000 KM.
Svakom korisniku biće dodijeljeno 20.000 KM za pokretanje sopstvene djelatnosti i obezbjeđivanje uslova za njeno obavljanje.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić potpisao je ugovore sa korisnicima sredstava, čime se realizuje mjera usmjerena na rješavanje njihovog radno-pravnog statusa i podršku samozapošljavanju.
Sredstva će korisnicima biti isplaćena na njihove tekuće račune, a obaveza korisnika je da ih namjenski koriste kako je regulisano i ugovorom.
Realizacijom ove mjere 136 mladih ljudi dobija konkretnu podršku za pokretanje sopstvenog posla i stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku samostalnost.
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