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Cvijanović: Nastavljamo da se posvećujemo inovacijama

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02.10.2026 11:58

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Цвијановић на Међународном научном скупу
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović otvorila je Međunarodni naučni skup "Nauka i nastava danas" na bijeljinskom Pedagoškom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo, te istakla važnost podrške nauci, univerzitetima i svim nivoima obrazovanja.

"Moja podrška našim univerzitetima, Pedagoškom fakultetu, ali i srednjim i osnovnim školama postojala je sve ove godine, a nastavićemo da se posvećujemo inovacijama i svim novim doprinosima koji će obezbijediti kvalitetnije obrazovanje sa upotrebnom vrijednošću", poručila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da prisustvo stručnjaka iz 28 zemalja predstavlja poseban doprinos i uputila čestitke organizatorima na dosadašnjem radu.

Naglasila je i da joj je velika čast što danas ima priliku da čuje šta nauka kaže o mnogim važnim stvarima sa kojima se danas nosimo.

​Dekan Pedagoškog fakulteta Dalibor Stević rekao je da je za narednu godinu planirano proširenje rada na turskom i ruskom jeziku, uz već postojeće sekcije na engleskom jeziku.

​"Drugog dana skupa predviđen je stručni dio sa radionicama namijenjenim učiteljima, vaspitačima i nastavnicima, sa fokusom na praktične teme kao što su rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju i zaštita djece od opasnosti na društvenim mrežama i sajber kriminala", zaključio je Stević.

Na skupu će biti predstavljena 164 naučna rada, a u okviru plenarnih izlaganja obratiće se eminentni stručnjaci, među kojima sa instituta u Ahenu i sa Pekinškog univerziteta, jednog od vodećih svjetskih univerziteta u oblasti geografije i klimatologije.

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Željka Cvijanović

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