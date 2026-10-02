Cvijanovićeva otvorila Međunarodni naučni skup "Nauka i nastava danas"

Autor:ATV redakcija
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U Bijeljini je danas srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović svečano otvorila Međunarodni naučni skup "Nauka i nastava danas", koji će okupiti istraživače, univerzitetske nastavnike, stručnjake i praktičare iz brojnih obrazovnih i naučnoistraživačkih institucija.
Dvodnevni skup, koji organizuje Pedagoški fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ima poseban značaj jer je Konferencija od ove godine svrstana među najznačajnije naučne skupove u zemlji i klasifikovana kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije.
"Time je dodatno potvrđen njen naučni kvalitet, međunarodna prepoznatljivost i značaj za razvoj savremene nauke i obrazovanja", napomenuli su iz Pedagoškog fakulteta.
Poseban značaj Konferencije ogleda se u povezivanju savremenih naučnih saznanja sa obrazovnom praksom, razmjeni međunarodnih iskustava i jačanju institucionalne i istraživačke saradnje.
U ovogodišnjem Zborniku sažetaka zastupljena su 164 rada, 267 različitih autora i koautora iz 28 zemalja Evrope i svijeta, a program obuhvata plenarna predavanja, tematske naučne sesije, onlajn sesije, poster-prezentacije i stručne sadržaje iz različitih oblasti nauke i obrazovanja.
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