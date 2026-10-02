Pola miliona KM za 76 zajednica etažnih vlasnika u Istočnom Sarajevu

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić potpisao je sa predstavnicima 76 registrovanih zajednica etažnih vlasnika sa područja Pala ugovore o dodjeli ukupno 500.000 KM.

Ćosić je izjavio Srni da su sredstva obezbijeđena u okviru programa podrške Vlade Republike Srpske za male infrastrukturne projekte u paljanskoj opštini, a njihovom realizacijom biće unaprijeđeno funkcionisanje zajednica etažnih vlasnika i riješeni konkretni problemi sa kojima se stanari svakodnevno susreću u svojim zgradama i neposrednom okruženju.

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On je podsjetio da je program podrške zajednicama etažnih vlasnika pokrenuo još prije 10 godina kao načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, kada je izdvojeno 30.000 KM i od tada je podrška ovom vidu organizovanja građana ostala kontinuirana politika.

"U proteklih šest godina, koliko obavljam dužnost gradonačelnika, predstavnici zajednica etažnih vlasnika iz svih šest gradskih opština su nam se redovno obraćali i pružali smo im individualnu podršku. Sada to radimo organizovano i sistemski jer želimo da pokažemo da ovaj model može biti uspješno primijenjen u svim našim opštinama", poručio je Ćosić.

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Ćosić kaže da je cilj Gradske uprave da u narednom periodu obezbijedi sličan vid podrške i za ostale gradske opštine, samostalno, u saradnji sa Vladom Republike Srpske ili u dogovoru sa opštinskim rukovodstvima.

Prema njegovim riječima, suština ovih aktivnosti jeste da svi građani koji se organizuju i sopstvenim trudom rade na unapređenju životnog prostora treba da znaju da u lokalnoj upravi i Gradu imaju sigurnog i pouzdanog partnera.