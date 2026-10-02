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Lažni ljekar i trgovac naftom opljačkali penzionere

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02.10.2026 12:53

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Лажни љекар и трговац нафтом опљачкали пензионере
Foto: Pixabay

Osječko-baranjska policija traga za dvojicom prevaranata koji su se lažno predstavljali kao ljekar i trgovac naftom, te dvoje građana s područja ove županije oštetili za više od trideset hiljada evra, saopštila je policija.

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m avgusta i septembra sedamdesetogodišnjak sa šireg područja Osijeka postao je žrtva prevare nepoznatog počinioca. Vjerujući da ulaže u naftu i neobrađeno zlato, sedamdesetogodišnjak je u više navrata uplatio novac na različite račune, čime je nepoznatom prevarantu predao ukupno 21.770 evra.

Tražio zlatno za ugrađivanje u nogu

U drugom slučaju, sedamdesetšestogodišnjakinju je telefonski kontaktirao nepoznati počinilac koji joj se lažno predstavio kao ljekar. Rekao joj je da joj je kćerka u bolnici i da mora hitno platiti operaciju. Pritome joj je slagao da je za potrebe operacije neophodno ugraditi zlatne poluge kako bi se spriječila amputacija noge.

Dovedena u zabludu, starica je, postupajući prema uputstvima prevaranta, nepoznatom licu lično predala deset hiljada evra.

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„Apelujemo na sve građane da ne uplaćuju novac i ne predaju dragocjenosti dok nisu potpuno sigurni u vjerodostojnost osobe sa kojom komuniciraju. Ukoliko posumnjate na bilo kakav oblik prevare, odmah svaki takav kontakt prijavite policiji“, upozoravaju iz Osječko-baranjske policijske uprave.

U toku je intenzivna potraga za počiniocima ovih krivičnih djela, prenosi Jutarnji.hr.

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Osijek

Lažni ljekari internet

Internet prevara

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