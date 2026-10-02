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Ucjenjivao ženu objavom eksplicitnog snimka: Platila mu 2.700 evra

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02.10.2026 10:47

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Zagrebačka policija sumnja da je 40-godišnji muškarac ucjenjivao 39-godišnju ženu objavom eksplicitnog snimka i tako od nje iznudio oko 2.700 evra.

Njih dvoje upoznali su se preko aplikacije za upoznavanje, a 22. septembra našli su se na području Maksimira, objavila je PU zagrebačka.

Policija navodi da je muškarac ženi odmah nakon zajedničkog druženja zaprijetio da će objaviti eksplicitni snimak ako mu ne uplati novac. U idućih sedam dana, sve do 30. septembra, slao joj je prijeteće poruke.

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Žena mu je, u strahu da će snimak zaista objaviti na internetu, u nekoliko navrata uplatila novac.

Policija navodi da su prijetnje uznemirile 39-godišnju ženu, nakon čega im se obratila.

Muškarac je potom uhapšen. Nakon policijskog ispitivanja predat je pritvorskom nadzorniku, a policija je o slučaju obavijestila Opštinsko kazneno državno tužilaštvo u Zagrebu, navedeno je u saopštenju PU zagrebačke.

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Tagovi :

Hrvatska

ucjena

eksplicitni snimak

Policija

Pare

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