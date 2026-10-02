Poslije devet godina rasvijetljena pljačka u Doboju

Autor:Ognjen Matavulj
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Dobojska policija rasvijetlila je razbojništvo koje je počinjeno prije devet godina i kao izvršioca identifikovala M.L. iz Doboja.
Kako saznaje ATV njemu se na teret stavlja da je u februaru 2017. godine u haustoru zgrade napao sugrađanina, kome je zadao nekoliko udaraca i oteo mu torbu u kojoj se nalazilo 8.500 maraka. .
U PU Doboj navode da je protiv M.L. podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju zbog sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo.
”Kontinuiranim preduzimanjem operativnih mjera i radnji policijski službenici rasvijetlili su krivično djelo koje je izvršeno 7. februara 2017. godine na području grada Doboja. Postoje osnovi sumnje da je razbojništvo počinio M.L. tako što je maskiran i uz upotrebu fizičke snage u haustoru stambene zgrade od oštećenog ukrao torbicu sa novcem, nanijevši mu tjelesne povrede”, saopštila je PU Doboj.
Dodaju da će policija i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima, usmjerenim na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz ranijeg perioda, kao i identifikovanje njihovih izvršilaca.
Prema nezvaničnim informacijama M.L. i ranije dolazio u sukob sa zakonom i prolazi kroz policijske evidencije zbog sličnih krivičnih djela.
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