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Poslije devet godina rasvijetljena pljačka u Doboju

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02.10.2026 11:39

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Послије девет година расвијетљена пљачка у Добоју

Dobojska policija rasvijetlila je razbojništvo koje je počinjeno prije devet godina i kao izvršioca identifikovala M.L. iz Doboja.

Kako saznaje ATV njemu se na teret stavlja da je u februaru 2017. godine u haustoru zgrade napao sugrađanina, kome je zadao nekoliko udaraca i oteo mu torbu u kojoj se nalazilo 8.500 maraka. .

U PU Doboj navode da je protiv M.L. podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju zbog sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo.

”Kontinuiranim preduzimanjem operativnih mjera i radnji policijski službenici rasvijetlili su krivično djelo koje je izvršeno 7. februara 2017. godine na području grada Doboja. Postoje osnovi sumnje da je razbojništvo počinio M.L. tako što je maskiran i uz upotrebu fizičke snage u haustoru stambene zgrade od oštećenog ukrao torbicu sa novcem, nanijevši mu tjelesne povrede”, saopštila je PU Doboj.

Dodaju da će policija i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima, usmjerenim na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz ranijeg perioda, kao i identifikovanje njihovih izvršilaca.

Prema nezvaničnim informacijama M.L. i ranije dolazio u sukob sa zakonom i prolazi kroz policijske evidencije zbog sličnih krivičnih djela.

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Tagovi :

Razbojništvo

Pljačka

Doboj

Krivična prijava

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