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IRB otvorio kancelariju u Laktašima

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02.10.2026 12:15

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Вршилац дужности директора ИРБ-а Републике Српске Недељко Ћорић и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић
Foto: Ustupljena fotografija

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske otvorila je kancelariju u Laktašima kako bi bila još dostupnija svojim klijentima.

Vršilac dužnosti direktora IRB-a Republike Srpske Nedeljko Ćorić rekao je novinarima da će ova kancelarija pokrivati regionalno lokalne zajednice i to Laktaše, Prnjavor, Gradišku i Srbac.

"Sigurni smo da ćemo na ovaj način biti bliži našim klijentima i komitentima. Ovo su politike koje provodimo, a koje je usvojila Vlada Republike Srpske na čelu sa Savom Minićem. Cilj je da budemo najkonkurentniji sa najnižim kamatnim stopama u Republici Srpskoj kako bi pomogli svim ljudima koji žive ovdje", naglasio je Ćorić.

On je najavio da će u novembru biti otvorena kancelarija u Zvorniku, a do kraja godine i u Doboju.

"Sa ovim ćemo zaokružiti taj regionalni pristup kako bismo bili dostupni u svim regijama u Republici Srpskoj", istakao je Ćorić.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović navela je da je cilj otvaranja kancelarije u Laktašima da bude dostupnija i građanima i privredi.

"IRB je tražila od Vlade Republike Srpske dozvolu da radi neke druge poslove koji će sigurno olakšati privredi i razvoju privrede što je i odobreno, te će to u velikoj mjeri olakšati poslovanje. Pomoć mladim bračnim parovima je, takođe, bio cilj i u velikoj mjeri je olakšao mnogim mladim ljudima da riješe svoje stambeno pitanje", naglasila je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, Vlada Republike Srpske radi na tome da IRB postane prava banka i da ima platni promet.

"Mi želimo da imamo jednu državnu banku. Ona je potrebna zbog investicionih ulaganja u one projekte za koje privatni kapital nije zainteresovan, a državni treba i mora da bude zainteresovan da bi se razvile one oblasti koje su od ključnog značaja za Republiku Srpsku", istakla je Vidovićeva.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je da IRB RS u punom kapacitetu opravdava svoje postojanje.

"Svi znamo koliko su značajni krediti za privredu i mlade bračne parove. Samo u Laktašima je stotine i stotine ljudi bilo korisnici kredita za mlade bračne parove. Siguran sam da će ova kancelarija opravdati svoja očekivanja", naveo je Bojić.

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Tagovi :

IRB RS

Republika Srpska

Miroslav Bojić

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