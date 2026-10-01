Amerikanci zaprijetili Njemačkoj i Francuskoj? Moguća zabrana izvoza dizela iz SAD-a

Administracija Donalda Trampa zatražila je od Njemačke i Francuske da smanje vanredne zalihe dizela kako bi se ublažio rast globalnih cijena goriva.

Prema navodima tri osobe upoznate s razgovorima, za Rojters, Vašington je evropskim saveznicima poručio da bi se u suprotnom mogli suočiti s mogućom američkom zabranom izvoza dizela. Time se pojačava pritisak na Evropu dok Tramp razmatra mjeru za snižavanje cijena goriva u SAD uoči izbora za Kongres 3. novembra.

Izvor iz jedne evropske prijestonice rekao je da su Sjedinjene Američke Države zatražile od Evropske unije da u narednih šest mjeseci oslobodi 120 miliona barela dizela. Prema podacima Evropske komisije, SAD su u avgustu osigurale oko polovine uvoza dizela u EU, koja je postala zavisnija od američkog goriva nakon zabrane ruskog uvoza i poremećaja u snabdijevanju s Bliskog istoka zbog rata u Iranu.

Američki zvaničnik rekao je Rojtersu da je saradnja s Vašingtonom u interesu Evrope.

„U najboljem je interesu Evrope da radi sa Sjedinjenim Američkim Državama dok tražimo više načina za povećanje ponude rafinisanih proizvoda i smanjenje troškova za potrošače“, poručio je.

Ministar energetike Kris Rajt izjavio je u srijedu da uskoro očekuje najave iz Evrope o novim zalihama dizela. Naveo je da su izgubljeni dijelovi izvoza dizela s Bliskog istoka, iako se obnavljaju, kao i iz Kine, dodavši: „Dakle, to je mnogo prekida“.

Tramp je u Bijeloj kući, na pitanje razmatra li zabranu izvoza, odgovorio: „Razmišljam o tome“.

Rekao je da Rajt i ministar unutrašnjih poslova Dag Burgam smatraju da bi zabrana mogla sniziti cijene dizela, ali i povećati cijene drugih proizvoda, uključujući benzin.

Američke cijene dizela dostigle su rekordnih 6,53 dolara po galonu 22. septembra, prije nego što su 30. septembra pale na 6,41 dolar, prema podacima Američkog automobilskog udruženja.

Više od dvije desetine američkih trgovinskih grupa upozorilo je u pismu od 23. septembra da bi zabrane izvoza dovele do manje proizvodnje goriva, smanjenje ponude i većih troškova za američke porodice, farmere i kamiondžije.

Portparol Evropske komisije Olof Gil prošle sedmice nazvao je moguću zabranu „lošom idejom“. Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da je upozorio Trampa da bi zabrana „bila loša“ i da bi podigla cijene, dok bi Makron trebalo da sazove video-konferenciju G7 o cijenama goriva i koordinisanom oslobađanju rezervi s Međunarodnom agencijom za energiju.

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