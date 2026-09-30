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Isplaćeni podsticaji za 122 korisnika

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30.09.2026 13:33

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Исплаћени подстицаји за 122 корисника
Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je danas ukupno 1.938.962,75 KM i to za 122 korisnika.

Isplaćene su mjere regresa po hektaru sjetvene površine za uljanu repicu i podrška za podizanje višegodišnjih zasada.

Теодора Дрињак

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Tagovi :

Podsticaji

Ministarstvo poljoprivrede

Isplata

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