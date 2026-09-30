Isplaćeni podsticaji za 122 korisnika

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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je danas ukupno 1.938.962,75 KM i to za 122 korisnika.

Isplaćene su mjere regresa po hektaru sjetvene površine za uljanu repicu i podrška za podizanje višegodišnjih zasada. Društvo Od srca hvala Igoru Dodiku i Aci Stanišiću: Teodora nastavlja školovanje u Banjaluci

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