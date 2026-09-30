Samsung Galaxy SmartTag3 olakšava praćenje stvari do kojih vam je stalo

Kompanija Samsung Electronics danas je predstavila novi Samsung Galaxy SmartTag3 , kompaktni lokator koji je manji i lakši, uz veći domet pronalaženja, većim dometom pronalaženja, podrškom za Galaxy i iOS uređaje, bržim ažuriranjem lokacije putem mreže Galaxy Find Network i proširenom ponudom proaktivnih obavještenja.

"Ljudi žele jednostavnije i praktičnije načine da prate svoje stvari i kućne ljubimce kako bi bili spokojni, a Samsung Galaxy SmartTag3 osmišljen je upravo za te svakodnevne potrebe“, izjavio je Džej Kim, izvršni potpredsjednik i rukovodilac Kancelarije za korisničko iskustvo u Mobajl ekspirijens (MX) odjeljenju kompanije Samsung Electronics .

"Zahvaljujući širokoj mreži Galaxy Find Network , Galaxy SmartTag3 pruža najnaprednije iskustvo korištenja Galaxy SmartTag uređaja do sada.“

Svestraniji dizajn za više mogućnosti

Galaxy SmartTag3 dolazi u kompaktnijem dizajnu, oko 35% je manji po zapremini i 33% lakši od prethodne generacije, pa se lakše pričvršćuje za ključeve, manje torbe, prtljag ili ogrlicu kućnog ljubimca. Zaobljenu formu upotpunjuje dugme sa aluminijumskim detaljem, koje dodatno naglašava prefinjen izgled i utisak čvrstine. Nove zvanične futrole pružaju još više mogućnosti za nošenje, uključujući silikonsku futrolu s prstenom za ključeve i futrolu sa trakom za pričvršćivanje.

Po prvi put u seriji Galaxy SmartTag, Galaxy SmartTag3 donosi kompatibilnost sa Galaxy i iOS uređajima, pa porodice i grupe lakše mogu koristiti osnovne funkcije za pronalaženje i dijeljenje lokacije na različitim platformama. Putem aplikacije SmartThings Find korisnici mogu provjeriti i podijele lokaciju uređaja Galaxy SmartTag3, kao i da koriste funkciju Search Nearby za pronalaženje predmeta u blizini na podržanim uređajima. To je posebno korisno kada prijatelj ili član porodice pozajmi vaš kofer za putovanje, jer može da provjeri gdje se nalazi i koristi podržane funkcije za pronalaženje sa svog Galaxy ili iOS uređaja.

Galaxy SmartTag3 nudi vodeće trajanje baterije u industriji: do 550 dana pri uobičajenoj upotrebi, odnosno do 790 dana u režimu uštede energije.

Veći domet i brže pronalaženje

Kada se neki predmet zagubi, mnogo znači da znate odakle da počnete potragu. Galaxy SmartTag3 značajno povećava domet funkcije Compass View, pa korisnici već sa veće udaljenosti mogu da suze oblast u kojoj traže predmet.

Tehnologija Bluetooth 6.0 Channel Sounding omogućava funkciji Compass View da prikazuje smjer i udaljenost do predmeta sa rastojanja do 60 metara, što je oko tri puta veći domet nego kod prethodne generacije. Kako se korisnik približava, ultraširoki pojas (UWB) omogućava još preciznije navođenje i čini pronalaženje kontinuiranim, od veće udaljenosti sve do neposredne blizine. Ako se ključevi zagube u velikom parku, Compass View može pomoći da se oblast pretrage suzi sa veće udaljenosti, a zatim da preciznije usmjeri korisnika kako im se pribižava.

Kada se Galaxy SmartTag3 nađe van dometa direktne veze, mreža Galaxy Find Networg nastavlja pomagati u pronalaženju. Više od 900 miliona Galaxy uređaja širom svijeta učestvuje u mreži i može da registruje signal Galaxy SmartTag3 i ažurira njegovu lokaciju čak i kada je lokator van dometa telefona korisnika.. Brže ažuriranje putem mreže Galaxy Find Network može ranije da prikaže nove informacije o lokaciji nakon prekida veze, čime se smanjuje neizvesnost kada se prtljag ili drugi predmet sa lokatorom neočekivano udalji od vlasnika.

Proaktivna obaveštenja

Galaxy SmartTag3 ne služi samo za pronalaženje, već pomaže korisnicima da budu informisani i bez potrebe da sami aktivno traže svoje stvari. Nova funkcija Place Notification donosi dodatni nivo proaktivnih obavještenja, pa korisnici mogu da odrede oblast i dobiju upozorenje kada predmet na kom se nalazi lokator uđe u nju ili je napusti.

Koristeći podatke o lokaciji iz mreže Galaxy Find Network, funkcija Place Notification može javiti korisnicima kada kućni ljubimac izađe iz dvorišta ili kada se registruje da se bicikl udaljava sa mjesta na kom se obično parkira. Umjesto da stalno provjeravaju lokaciju, korisnici dobijaju informaciju kada ona postane važna.

Funkcija Location History omogućava pregled mjesta na kojima se lokator nalazio, dok funkcija Movement Detection Alert upozorava korisnike kada se registruje pomjeranje, kako bi ostali informisani bez stalne provjere lokacije.

Zaštita privatnosti i pouzdanost u svakodnevnoj upotrebi

Galaxy SmartTag3 zadržava otpornost na vodu i prašinu prema standardu IP67, uz druge važne funkcije Galaxy SmartTag uređaja:

Lost Mode, koji koristi NFC, može da prikaže registrovane kontakt podatke ili kratku poruku kada se izgubljeni lokator skenira kompatibilnim mobilnim uređajem.

SmartThings IoT Control omogućava pokretanje unaprijed podešenih rutina za kompatibilne povezane uređaje pritiskom na dugme lokatora.

Left Behind Alert može obavijestiti korisnika kada njegov mobilni uređaj izgubi vezu sa lokatorom pričvršćenim za neki predmet.

Privatnost i sigurnost ostaju ključni dio iskustva korištenja Galaxy SmartTag uređaja. Podaci o lokaciji šifruju se kako bi se zaštitila privatnost korisnika.

Dostupnost

Galaxy SmartTag3 najprije će biti dostupan u Koreji, od 7. oktobra 2026, a zatim u SAD, dok se dolazak na dodatna tržišta očekuje tokom 2027. godine. Biti će dostupan u bijeloj i crnoj boji.

Više informacija posjetite samsung.com ili Samsung Newsroom.