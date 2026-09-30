Milunović: SNSD jači od SDS-a i PSS-a zajedno, Minić vodi u trci za predsjednika

Autor:ATV redakcija
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SNSD bi na predstojećim izborima mogao osvojiti više od trećine mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dok se za drugo mjesto vodi tijesna trka između SDS-a i PSS-a, ocjenjuje Darko Milunović, komentarišući rezultate istraživanja agencije „Metrics“. Prema njegovoj analizi, Savo Minić je favorit u trci za predsjednika Republike Srpske, ali ishod još nije izvjestan, dok Željka Cvijanović ima znatno ubjedljiviju prednost u trci za srpskog člana Predsjedništva BiH.
"Očekuje se rast u odnosu na prethodne izbore i realno je očekivati da SNSD ima preko trećine svih poslanika u NSRS (tj. 30 ili više)."
"Ankete pred kampanju daju prednost SDS-u, ali je utisak da Draško Stanivuković radi bolje kampanju, pogotovo kada se posmatra iz Banjaluke (što može biti subjektivno). Interesantna je ovo trka jer se radi o istom ili jako sličnom glasačkom tijelu. Anketa pokazuje SDS, meni se čini Draško. Vidjećemo", piše Milunović.
Zbog drugačijeg načina pisanja od nekih, da naglasim - nisam političar, već ekonomista, statističar...— Darko Milunović (@DarkoMilunovic) September 30, 2026
Sada samo kroz 10ak poruka prenosim rezultate agencije koja od osnivanja (2021.) do danas ima sve tačne projekcije! 🎯
Citira ih i Europe Elects 🙌
Podsjetnik, onda zaključak pic.twitter.com/Hsztlmsxcj
Rezultati ankete i prije kampanju, ali i tokom kampanje, pokazuju da je rejting SNSD-a veći od zbira SDS-a i PSS-a, čak i kada na taj zbir dodamo rejting NF i dalje je SNSD iznad.
Možda i najveće iznenađenje u anketi je lista Nebojše Vukanovića. I da je cenzus 5%, ne bi bio problem da se pređe.
"Ostalih 5 stranaka/koalicija imaju zbirni rejting preko 20% ili pojedinačno od 2.8 - 5.5%. Bez obzira na to što neki imaju ispod 3% realno je da svi pređu cenzus (iskustvo iz prethodnih ciklusa), a može se desiti da neke imaju i preko ovih 5.5%. Napomena: kod "manjih partija" su veće oscilacije i značajan udio neopredijeljenih su baš njihovi glasači, a svaka anketa ima bar 10% neodlučnih", piše Milunović.
"Može se (po prvi put) desiti da neke stranke imaju direktan mandat, a da nemaju republički cenzus. V. Đajić (IJ3) i S. Ristić (IJ6) su pred kampanju bili blizu tog scenarija. Vidjećemo šta je ovom pitanju kampanja donijela", komentariše Milunović.
To je manje nego prošli put, ali je to preko 75% punoljetnih osoba koje žive u Republici Srpskoj. Formalna izlaznost koja se očekuje je oko 50%, jer birački spiskovi obuhvataju mnoge koji žive u dijaspori, a nemaju veliku naviku glasanja.
"Da li je trka gotova? Nije, zato što je procenat neodlučnih (oko 8%) iznad razlike među kandidatima (do 5%). Savo je favorit, kako prije kampanje, tako i u toku", kaže Milunović.
Kada je u pitanju trka za srpskog člana Predsjedništva BiH, Milunović kaže da je to mnogo izvjesnije i da ne bi bilo iznenađenje da kandidat SNSD-a Željka Cvijanović ima više glasova od druga dva kandidata zajedno.
"Na kraju, srećni ljudi. Svi zadovoljni, svako iz svog razloga. SNSD pobjednik, SDS ostao drugi, PSS iznad starog PDP-a, Lista za pravdu i red najbolji rezultat ikada. Svi ostali ušli u NSRS", komentariše Milunović.
I još ovo... pic.twitter.com/7281HSiP9W— Darko Milunović (@DarkoMilunovic) September 30, 2026
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