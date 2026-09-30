Milunović: SNSD jači od SDS-a i PSS-a zajedno, Minić vodi u trci za predsjednika

SNSD bi na predstojećim izborima mogao osvojiti više od trećine mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dok se za drugo mjesto vodi tijesna trka između SDS-a i PSS-a, ocjenjuje Darko Milunović, komentarišući rezultate istraživanja agencije „Metrics“. Prema njegovoj analizi, Savo Minić je favorit u trci za predsjednika Republike Srpske, ali ishod još nije izvjestan, dok Željka Cvijanović ima znatno ubjedljiviju prednost u trci za srpskog člana Predsjedništva BiH.

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"Očekuje se rast u odnosu na prethodne izbore i realno je očekivati da SNSD ima preko trećine svih poslanika u NSRS (tj. 30 ili više)."

Trka za drugo mjesto između SDS-a i PSS-a

"Ankete pred kampanju daju prednost SDS-u, ali je utisak da Draško Stanivuković radi bolje kampanju, pogotovo kada se posmatra iz Banjaluke (što može biti subjektivno). Interesantna je ovo trka jer se radi o istom ili jako sličnom glasačkom tijelu. Anketa pokazuje SDS, meni se čini Draško. Vidjećemo", piše Milunović.

Zbog drugačijeg načina pisanja od nekih, da naglasim - nisam političar, već ekonomista, statističar...



Sada samo kroz 10ak poruka prenosim rezultate agencije koja od osnivanja (2021.) do danas ima sve tačne projekcije! 🎯

Citira ih i Europe Elects 🙌



Podsjetnik, onda zaključak pic.twitter.com/Hsztlmsxcj — Darko Milunović (@DarkoMilunovic) September 30, 2026

SNSD jači od ove dvije stranke zajedno

Rezultati ankete i prije kampanju, ali i tokom kampanje, pokazuju da je rejting SNSD-a veći od zbira SDS-a i PSS-a, čak i kada na taj zbir dodamo rejting NF i dalje je SNSD iznad.

Na 4. mjestu je Lista za pravdu i red

Možda i najveće iznenađenje u anketi je lista Nebojše Vukanovića. I da je cenzus 5%, ne bi bio problem da se pređe.

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"Ostalih 5 stranaka/koalicija imaju zbirni rejting preko 20% ili pojedinačno od 2.8 - 5.5%. Bez obzira na to što neki imaju ispod 3% realno je da svi pređu cenzus (iskustvo iz prethodnih ciklusa), a može se desiti da neke imaju i preko ovih 5.5%. Napomena: kod "manjih partija" su veće oscilacije i značajan udio neopredijeljenih su baš njihovi glasači, a svaka anketa ima bar 10% neodlučnih", piše Milunović.

Nešto novo na ovim izborima

"Može se (po prvi put) desiti da neke stranke imaju direktan mandat, a da nemaju republički cenzus. V. Đajić (IJ3) i S. Ristić (IJ6) su pred kampanju bili blizu tog scenarija. Vidjećemo šta je ovom pitanju kampanja donijela", komentariše Milunović.

Izlaznost u apsolutnom broju oko 600.000 glasača (+/-4%)

To je manje nego prošli put, ali je to preko 75% punoljetnih osoba koje žive u Republici Srpskoj. Formalna izlaznost koja se očekuje je oko 50%, jer birački spiskovi obuhvataju mnoge koji žive u dijaspori, a nemaju veliku naviku glasanja.

Savo Minić vodi u trci za predsjednika

"Da li je trka gotova? Nije, zato što je procenat neodlučnih (oko 8%) iznad razlike među kandidatima (do 5%). Savo je favorit, kako prije kampanje, tako i u toku", kaže Milunović.

Kada je u pitanju trka za srpskog člana Predsjedništva BiH, Milunović kaže da je to mnogo izvjesnije i da ne bi bilo iznenađenje da kandidat SNSD-a Željka Cvijanović ima više glasova od druga dva kandidata zajedno.

Zaključak

"Na kraju, srećni ljudi. Svi zadovoljni, svako iz svog razloga. SNSD pobjednik, SDS ostao drugi, PSS iznad starog PDP-a, Lista za pravdu i red najbolji rezultat ikada. Svi ostali ušli u NSRS", komentariše Milunović.