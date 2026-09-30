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Cvijanović: Naša politika sačuvala Jezero od kolapsa

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30.09.2026 16:26

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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на предизборном скупу у Језеру.
Foto: Srna

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je politika SNSD-a sačuvala od propasti opštinu Jezero i udahnula joj život, te da na predstojećim izborima očekuje podršku birača kandidatima ove stranke.

"Politike SNSD-a su sačuvale opštinu od totalnog kolapsa i svih onih teških perioda s kojima se nosila. Ovdje smo posvećeni izgradnji infrastrukture, svega onog što su potrebe porodica, djece, ali isto tako i kroz intervencije Vlade, dakle svega što treba da stigne do svakog našeg čovjeka, bez obzira gdje on živi", navela je Cvijanovićeva.

Ona je na predizbornom skupu u Jezeru istakla da očekuje apsolutnu podršku za kandidata SNSD-a za predsjednika Srpske na predstojećim izborima Savu Minića.

"Očekujem podršku za sebe, kao i za divne ljude na obje liste SNSD-a i za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH", poručila je Cvijanovićeva.

Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice tri Igor Dodik izjavio je da je na izborima važan svaki glas za SNSD kako bi napredak Srpske bio nastavljen.

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Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici tri Snežana Ružičić izjavila je da je cilj SNSD-a da unaprijedi uslove života u Jezeru, te podsjetila da su proteklih godina u ovom mjestu realizovali brojni projekti.

"Očekuje nas još mnogo projekata. Izgradićemo i trg", rekla je Ružičićeva, prenosi Srna.

Ona je izrazila nadu da će na predstojećim izborima kandidati ove stranke za inokosne funkcije Željka Cvijanović i Savo Minić ostvariti ubjedljivu pobjedu.

"Jezero je u posljednjih osam godina davalo podršku SNSD-u i sigurna sam da će tako da se nastavi", rekla je Ružičićeva.

Podsjetila je da su računi opštine bili blokirani, a struja u ambulanti isključena kada je SNSD od opozicije preuzeo vlast u opštini Jezero.

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Opština Jezero

Željka Cvijanović

Republika Srpska

Izbori 2026

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