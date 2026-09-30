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Trebinjska policija poslala obavještenje građanima

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30.09.2026 11:44

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policijska uprava Trebinje obavještava građane da će danas, 30. septembra 2026. godine od 12,00 do 15,00 časova u blizini Vatrogasnog doma u Ulici Momira Bulatovića biti izvedena taktička vježba policijskih službenika.

"Vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini ove lokacije, pa obavještavamo javnost da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike, niti razloga za uznemirenje", kažu u PU Trebinje.

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Policija

Trebinje

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