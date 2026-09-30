Gradonačelnik umro tokom sastanka

Gradonačelnik Grafinga kod Minhena, Kristijan Bauer, iznenada je preminuo u 57. godini tokom sastanka građevinskog odbora u utorak uveče.

Prema izveštajima njemačkih medija, Bauer je tokom sastanka izgubio svijest i srušio se. Članovi odbora koji su se nalazili na licu mjesta odmah su mu pružili prvu pomoć, a ubrzo su stigli i paramedici i ljekar hitne pomoći.

Pokušaji reanimacije bili su bezuspješni. Kako je objavio "Ebersberger Cajtung", Bauer je preminuo u bolnici Ebersberg Minhen Istok.

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Bauer je sa suprugom Andreom bio u braku više od 30 godina. Iza njega su ostale dvije kćerke i sin.

Kako piše Minhner Merkur, Bauer je na početku sastanka rutinski otvorio sjednicu. Međutim, bez ikakvog vidljivog spoljnog uzroka, iznenada je izgubio svijest i srušio se.

U dramatičnoj situaciji vatrogasci su procijenili da je najbrži način da Bauera izvuku iz gradske kuće kroz veliki prozor, pa su upotrijebili obrtne merdevine.

Reanimacija je nastavljena i tokom transporta u kolima Hitne pomoći. Kako bi gradonačelnik što prije bio prevezen u bolnicu, pijaca u Grafingu bila je zatvorena.

Ipak, uprkos svim naporima ljekara i spasilačkih službi, pomoć je na kraju stigla prekasno.

Prema pisanju medija, Bauer se nedavno oporavio od upale pluća. Navodi se da je želio lično da vodi sastanak građevinskog odbora, jer je i njegov zamjenik u tom trenutku bio bolestan.

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Bauer je početkom ove godine započeo svoj drugi mandat na funkciji gradonačelnika Grafinga. Ovaj grad nalazi se oko 30 kilometara jugoistočno od Minhena.

Prije nego što je postao gradonačelnik, Bauer je u Grafingu 22 godine radio kao blagajnik.

(Telegraf)