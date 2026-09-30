Zaharova: Moskva se bori za opstanak i sposobnost UN

Rusija se bori da obezbijedi opstanak UN i da ta organizacija ne bude samo formalna institucija, već da bude sposobna da odgovori na savremene izazove i da rješava hitne probleme, rekla je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

"Mi se borimo da ta organizacija opstane, i to ne samo kao formalno tijelo, da bi se tamo zaposlili međunarodni službenici, već da bi mogla da odgovori na izazove našeg vremena i rješava hitne probleme", navela je Zaharova za radio-stanicu "Sputnjik".

Prema njenim riječima, pomorska piraterija je jedan od najupečatljivijih primjera koji pokazuje zašto je UN potreban.

"Ukoliko bi međunarodno pravo prestalo da se primjenjuje, svijet bi bio gurnut u ambis arhaizma, koji bi trebao da ostane samo u domenu romana i filmova", naglasila je Zaharova.

Ona je napomenula da ukoliko bi govornica Generalne skupštine UN prestala da postoji, desetine zemalja uopšte ne bi imale priliku da globalno iznesu svoje stavove.

"Zato se i borimo za tu organizaciju", zaključila je Zaharova.