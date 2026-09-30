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Ubijen vlasnik fudbalskog kluba

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30.09.2026 09:54

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Plovdiv je tokom noći potresla vijest o ubistvu Ilijana Filipova, vlasnika Boteva iz Plovdiva, koji je prema prvim informacijama iz Bugarske smrtno stradao u pucnjavi.

Napad se dogodio oko jedan sat poslije ponoći, a Filipov je, kako navode bugarski mediji, pogođen u glavu. Ubrzo nakon pucnjave policija je blokirala šire područje i obezbijedila mjesto zločina. Sve se dogodilo na imanju Filipova oko 01 čas poslije ponoći.

Vijest o ubistvu objavila je bugarska Nova televizija, pozivajući se na pouzdan izvor iz bugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Istraga je u toku, a nadležni organi prikupljaju informacije o okolnostima napada.

Filipov je bio jedan od najpoznatijih biznismena u Plovdivu, ali je njegovo ime posljednjih godina bilo posebno povezano sa Botevom. Imao je značajnu ulogu u upravljanju klubom i projektima koji su za cilj imali njegov povratak na veliku scenu.

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Njegova kompanija PIMK jedan je od najvećih transportnih konzorcijuma u Bugarskoj, dok je poslovanje prošireno i na građevinski sektor. PIMK je bio glavni izvođač radova na izgradnji stadiona „Hristo Botev“, jednog od najvažnijih sportskih objekata u Plovdivu.

Zbog toga je vest o Filipovljevoj smrti posebno teško odjeknula među navijačima Boteva. Njegovo ime bilo je neraskidivo povezano sa velikim projektom izgradnje novog stadiona, ali i nastojanjem da klub ponovo dobije infrastrukturu dostojnu svoje tradicije i statusa.

Plovdiv je tako ostao u šoku, dok policija nastavlja istragu brutalnog zločina koji je potresao čitav grad, prenosi Kurir.

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Tagovi :

Ubistvo

Bugarska

fudbalski klub

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