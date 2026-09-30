Poznati glumac poginuo u avionskoj nesreći

Poznati glumac i iskusni instruktor letenja Gaj Kapulnik (46) poginuo je u stravičnoj avionskoj nesreći kada se njegov mali avion srušio na polje u Kaliforniji, u neposrednoj blizini aerodroma Hesperija.

U ovoj kobnoj nesreći život je izgubio i njegov saputnik Tejlor Lasko (33), a oboje su proglašeni mrtvima na licu mjesta.

Kapulnik, izraelska glumačka zvijezda koja je ostvarila zapaženu karijeru prije nego što se posvetila avijaciji, upravljao je lakim avionom u trenutku pada.

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"Izraelska filmska zvijezda poginula je zajedno sa Tejlorom Laskom (33), a oboje su proglašeni mrtvima na licu mjesta u blizini aerodroma Hesperija. Srceparajuće počasti i posljednji pozdravi stižu za Gaja, koji je uživao u uspješnoj glumačkoj karijeri i video-projektima prije nego što se u potpunosti upustio u svijet vazduhoplovstva", prenose svjetski mediji.

Nadležne službe u Kaliforniji pokrenule su detaljnu istragu kako bi se utvrdili tačni uzroci ove zastrašujuće vazduhoplovne nesreće, prenio je Skaj njuz.